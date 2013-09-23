به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی الله مصائبی ظهر دوشنبه در نشستی با حضور روحانیان مستقر و طرح هجرت شهرستان شاهرود ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس معادلات معمول جهان را بر هم زد و همچون نگینی تابناک، تا همیشه زمان بر تارک تاریخ حماسه، ایثار و پایداری آزادگان جهان می درخشد.

وی افزود: 31 شهريور سالروز شروع جنگ تحميلي از سوي رژيم بعث عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، به عنوان آغاز هفته دفاع مقدس نامگذاري شده است.

مصائبی تصریح کرد: دوران هشت سال دفاع مشروع امت سلحشور ايران در حفظ و اعتلاي نظام مقدس اسلامي و حراست از مرزهاي عزت و شرف اين مرز و بوم، به مثابه يكي از حساس‌ترين و بارزترين برهه‌هاي حيات راستين اين ملت است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان اضافه کرد: دفاع امت اسلامي ايران در برابر تجاوز همه جانبه دشمنان اسلام، در تاريخ افتخار آفريني مبارزات حق‌طلبانه يك ملت سترگ، فروزان خواهد بود.

وی افزود: پايداري ايران اسلامي كه برخاسته از روح وحدت و ايمان بود، در سايه هدايت‌هاي رهبر انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني(ره) شكل گرفت و باعث احياي يك مكتب سازنده و نهضت‌هاي آرمانگرا و ايدئولوژي جهانگير شد.

مصائبی اظهار داشت: دفاع مقدس ما در زمينه‌هاي مختلف سياسي، نظامي، اجتماعي و فرهنگي توانست معادلات جهاني معمـول را بر هم زند و تحليل‌هاي مادي دنياپرستان را نقش برآب سازد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان اضافه کرد: اين حادثه عظيم، بي‌شك در ياد ملت بزرگ ايران خواهد ماند و غرور و سرافرازي و حماسه‌آفريني را در نسل‌هاي بعد بر جاي خواهد گذاشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: یاران مردانه رفتند اما هنوز تکبير وفاداري شان از مناره هاي غيرت اين ديار به گوش مي رسد.

این نشست با حضور 25 نفر از روحانیان شهرستان شاهرود پیرامون برنامه های هفته دفاع مقدس در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود برگزار شد.