روند افزایش حقوق معلمان کافی نبوده است

علی اصغر فانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزان افزایش حقوق فرهنگیان در طول هشت سال گذشته با بیان این مطلب گفت: اطلاعات دقیقی از میزان افزایش حقوق فرهنگیان ندارم. اما آنچه که مشخص است افزایش حقوق فرهنگیان در طول هشت سال گذشته روند خوبی داشته که البته به زعم من کافی نبوده است.

وی افزود: تلاش ها و زحمات معلمان برای دانش آموزان در کلاسهای درس ایجاب می کند تا ما در بحث هزینه های رفاهی و حقوقی جبران زحمت کنیم و امید دارم با حل مشکلات اقتصادی در دولت تدبیر و امید، اقدامات ویژه ای برای فرهنگیان انجام دهیم.

فانی درباره اینکه آیا افزایش حقوق فرهنگیان در دولت تدبیر و امید متناسب با میزان تورم هست یا نه، گفت: همه تلاشمان این است که فرهنگیان از رفاه و منزلت اجتماعی خوبی برخوردار شوند. البته همه اینها منوط به بهتر شدن شرایط اقتصادی دولت است که در این صورت قول بهبود وضعیت معیشتی معلمان را می دهیم.

به گفته سرپرست آموزش و پرورش مدیریت معلم، بودجه، امکانات، فضا، مقررات و محتوا 6 رکن اصلی آموزش و پرورش است که در میان آنها معلم نقش تاثیرگذاری دارد و باید همواره شان و مقام معلم حفظ شود.

وی با بیان اینکه شان معلم بالاتر از آن است که دغدغه مالی داشته باشد، تصریح کرد: نخستین اقدام من همزمان با ورود به آموزش و پرورش انتصاب مشاور اقتصادی بود. چراکه به این جمع بندی رسیدیم آموزش و پرورش در این ریلی که تاکنون حرکت کرده نمی تواند حرکت کند. البته همه مسوولان قبلی آموزش و پرورش هم تلاش هایی در این زمینه انجام دادند اما من در مجموع معتقدم که آموزش و پرورش باید در نحوه مدیریت منابع مالی خود تجدید نظر کند.

فانی درباره نتایج بررسی های تیم مشاوران اقتصادی گفت: قرار است مشاور اقتصادی گزارشی از وضعیت مالی و رفاهی فرهنگیان به من ارائه دهد تا ببینیم در کوتاه مدت و بلند مدت باید چه اقداماتی انجام داد. امیدواریم که دولت نیز از سد مشکلات اقتصادی بگذرد و نگاه ویژه ای به فرهنگیان و معلمان داشته باشد.