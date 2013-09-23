امروز تهران نیازمند توسعه فرهنگی، اخلاقی و معنوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی که در دبیرستان شهید پسرانه شهید مطهری به مناسبت روز اول مهر و بازگشایی مدارس حضور یافته بود ، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی و همچنین هفته دفاع مقدس ، اظهار کرد: در خصوص هفته دفاع مقدس باید تاکید کنم که فرهنگ دفاع مقدس باید در جامعه امروز هم وجود داشته باشد چرا که جامعه امروز ما نیازمند فرهنگ دوران دفاع مقدس است.

وی در ادامه با بیان اینکه دبیرستان شهید مطهری، مدرسه خوبی است و شخصیت های مطرحی در این دبیرستان تحصیل کردند و شما که امروز در این مدرسه تحصیل می کنید باید قدر این مدرسه را بدانید.

نایب رییس شورای شهر ضمن تاکید بر اهمیت فرهنگ دفاع مقدس و آشنایی جوانان امروز جامعه با آن فرهنگ اظهار کرد: کشور ما امروز و هم فردای خود را نیازمند پایبندی به فرهنگ دورا ن دفاع مقدس است و من به شما دانش آموزان توصیه می کنم که با مطالعه کتاب های شهدا، جانبازان و آزادگان میهنمان بیشتر با این فرهنگ آشنا شوید.

وی ضمن دعوت از دانش آموزان برای بازدید از باغ موزه دفاع مقدس، گفت: با همکاری مدیر و آموزگاران مدرسه ان شاالله بحث راهیان نور را نیز با حضور شما ادامه می دهیم تا علاوه بر بازدید از باغ موزه دفاع مقدس به مناطق عملیاتی هم بروید.

طلایی همچنین از برگزاری مسابقات و برنامه های مختلف فرهنگی با موضوع دفاع مقدس سخن گفت و افزود: پکیجی از برنامه های آموزشی در قالب فوق برنامه با کمک آموزگاران و به خصوص خود شما باید تهیه شود تا از میان خودتان گروه ها و هیات مدیره تشکیل و برنامه از سوی ما ارائه و توسط شما اجرایی شود.

نایب رییس شورای شهر با تاکید بر توجه به موضوع سبک زندگی و فرهنگ دفاع مقدس، عنوان کرد: توجه به این دو موضوع می تواند سعادت دنیا و آخرت ما را تضمین کند و موجب عزت و سربلندی فردای همه باشد و حتی سربلندی و عزت ما در گرو آن است.

وی اظهار آمادگی کرد که از دوستان دوران دفاع مقدس هر ماه یک نفر در مدرسه حضور یافته و در مورد آن دوران برای دانش اموزان سخن گوید.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حضور خود در شورای شهر ، اظهار کرد: شما دانش آموزان تهرانی نماد اخلاق و فرهنگ در پایتخت هستید و ما آمادگی این را داریم که با همکاری شما و مطالعات کاربردیتان مشکلات تهران را با ارائه پیشنهادهای خود شما مرتفع سازیم.شما بگویید چه کنیم تا بتوانیم به شهر قرآنی، اخلاقی و اسلامی نزدیک تر شویم.

طلایی با بیان اینکه اگر تمام شهر نقطه به نقطه از طلا ساخته شود اما اخلاق و معنویت در آن نباشد، فاقد ارزش است، گفت: امروز تهران نیازمند توسعه فرهنگی، اخلاقی و معنوی است. شما پیشنهاد دهید و ما در شورای شهر و شهرداری پیشنهادهای شما را اجرا می کنیم چرا که معتقدیم شما بهتر از ما می دانید چه باید بکنیم.

نایب رییس شورای شهر افزود: آرزو می کنم همه شما پایان سال کارنامه هایتان را معدل 20 دریافت کنید و در همه عرصه های زندگی موفق باشید.