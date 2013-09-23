واکنش وزیر خارجه به فضاسازی های خبری ارتباط ایران و آمریکا/ تعامل سازنده بر مبنای موضع برابر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که بری شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می برد در خصوص دیدگاه های مخاطبان صفحه اش در فیسبوک پیرامون رابطه ایران و امریکا و احتمال مذاکرات دو طرف در سفر روحانی به امریکا اظهار کرد: دولت یازدهم دولت تدبیر و امید است و بنده بسیار خرسندم که مردم به تدبیر این دولت بسیار امیدوارند. اما سیاست خارجی ذاتاً حوزه متانت، صبر، درایت و اقدامات سنجیده، حساب شده و هدفمند است. نمی توان توقع داشت که مشکلات انباشته شده با یک یا چند ملاقات حل و فصل شوند.

برای رسیدن به راه حل های موفق و پایدار هر دو طرف باید آماده تعامل سازنده بر مبنای موضع برابر، احترام متقابل و منافع مشترک باشند. البته من یقین دارم که با یاری خداوند قادر متعال و عنایات و توجهات اولیایش و به دلیل برخورداری خدمتگزاران شما از پشتیبانی خردمندانه مقام معظم رهبری و حمایت حماسی شما مردم بزرگوار، کنشگران بین المللی ناگزیر از برخورد مناسب با نمایندگان شما خواهند بود. ولی باید با دقت و جدیت و با صبر و دوراندیشی و آینده نگری تأمین حقوق، توسعه، پیشرفت و رفاه شما مردم شریف را تضمین کرد.

برنامه های متعدد و متنوع و ملاقات های ریاست محترم جمهوری و بنده در این سفر، شروع این مسیر پرفراز و نشیب است. البته اطمینان دارم که این راه دشوار و زمانبر با دعا، صبر و پشتیبانی شما با موفقیت طی خواهد شد.