انتقاد از مقررات دست و پاگیر نظام بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی رضایی در جمع خبرنگاران از آغاز پذيره نويسي اين موسسه با هدف افزايش سرمايه خبر داد و گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز درج پذيره نويسي را در بازار سهام صادر كرده است و تعداد سهام عرضه شده يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون به ارزش اسمي هر سهم يک هزار ريال است.

مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری کوثر سرمايه فعلي این موسسه را یک ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال كه مبلغ آن پس از افزايش سرمایه به 3 هزار ميليارد ريال افزايش مي يابد، اعلام کرد و افزود: مهلت استفاده از حق تقدم در خريد سهام جديد دو ماه است.

وي با انتقاد از روند فعاليت بانک مركزي در گذشته در ارتباط با افزايش سرمايه اين موسسه اظهار داشت: هر چند بر اساس برنامه ها و بررسي كارشناسان بانک مركزي قرار بود، سرمايه اين موسسه تا پايان سال ۹۱ حدود ۱۵۰ ميليارد تومان باشد، اما در پايان اين سال اعلام شد كه سرمايه اين موسسه براي صدور مجوز بايد به ۳۰۰ ميليارد تومان افزايش يابد.

وي ادامه داد: موسسه كوثر بايد براي اين ميزان افزايش سرمايه ابتدا از بانک مركزي مجوز دريافت و هماهنگي هايي را با بورس و اوراق بهادار انجام مي داد، ضمن آن كه افزايش سرمايه نياز به مصوبه مجمع موسسه نيز داشت. مجوز رسمي افزايش سرمايه هفته گذشته صادر شده و بحث افزايش سرمايه در بازار توافقي در حال انجام است و سهامداران مي توانند از حق تقدم خود استفاده كنند.

رضایی با بیان اینکه اين نحوه عملكرد هزينه زيادي را به موسسه تحميل كرد، چرا كه موسسه كوثر زير ساخت هاي مربوط به شبكه شتاب را آماده سازي كرده است، تصريح كرد: اين موسسه آمادگي افزايش سرمايه به ۴۰۰ ميليارد تومان را نيز دارد، هر چند شنيده شده كه قرار است سرمايه بانکها كه هم اكنون ۴۰۰ ميليارد تومان است به ۶۰۰ ميليارد تومان ارتقا يابد.

مدير عامل موسسه مالي و اعتباري كوثر از برنامه هاي اين بانک براي فعاليت در بازارهاي بين المللي خبر داد و گفت: تمامي زيرساخت هاي تبديل شدن به بانک آماده است.

وي نسبت به قوانين زايد و دست و پاگير بر سر راه موسسات اعتباري انتقاد کرد و اظهار داشت: برخي از موسسات در ۱۶ تا ۱۷ سال گذشته بلاتكليف بوده اند، اما با وجود اين قوانين پيش بيني مي شود، موسسه كوثر در سال ۹۳ به بانک تبديل شود.

رضايي با اشاره به مشكلات ايجاد شده براي اين موسسه پس ادغام با صندوق جوانان خير تصريح كرد: اين صندوق داراي ۱۹۰۰ ميليارد تومان تعهدات بود كه ۱۳۰۰ ميليارد تومان آن تسهيلات قرض الحسنه پرداخت شده بود، ضمن آن كه بخشي از وجوه نيز صرف خريد زمین و ملک شخصي شده بود كه هنوز به موسسه كوثر تحويل داده نشده است.

وي با اشاره به اينكه برخي از اركان سياسي از صندوق جوانان خير حمايت مي كردند كه اين امر نيز بر مشكلات كوثر افزوده است، منابع اين موسسه را در زمان حاضر بيش از ۷۰ هزار ميليارد ريال اعلام كرد.