به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار صبح دوشنبه در آیین نواختن زنگ مهر و ایثار در دبیرستان پسرانه شاهد کرمان که با حضور نماینده ولیفقیه در استان کرمان همراه بود، گفت: دانشآموزان باید از تمامی امکانات موجود بهره برده و با سعی و تلاش در مسیر کسب علم و دانش گام بردارند.
وی جایگاه کنونی ایران اسلامی را باعث عزت و افتخار نظام دانست و تصریح کرد: امروز دشمنان از پیشرفتهای علمی ایران هراس دارند و به همین منظور درصدد هستند که از طرق مختلف اذهان جوانان ما را منحرف کنند.
نجار همچنین بر لزوم دینداری دانش آموزان و فرهنگیان تاکید کرد و ابراز داشت: دشمنان از اینکه نور ایمان در دلهای دانش آموزان ما فروزان باشد بیم دارند.
استاندار کرمان خطاب به دانش آموزان اذعان داشت: در همه امور رضای خداوند را مدنظر قرار دهید و علم آموزی را نیز با همین نیت به انجام برسانید.
نماینده عالی دولت در استان کرمان به جایگاه والای علم آموزی در دین مبین اسلام اشاره کرد و افزود: پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) در این خصوص میفرمایند: "جوینده دانش محبوب خدا، فرشتگان و پیامبران الهی است".
وی همچنین به هفته دفاع مقدس اشاره و تصریح کرد: رزمندگان ما در جبهه های جنگ با عزمی راسخ در مقابل دشمنان ایستادگی کرده و با جانفشانی خود امنیت و اسایش را برای تک تک هموطنان خود فراهم کردند.
استاندار کرمان در پایان برای دانش آموزان سالی پربرکت همراه با موفقیت به ویژه در زمینه علم آموزی آرزو کرد.
نظر شما