به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار صبح دوشنبه در آیین نواختن زنگ مهر و ایثار در دبیرستان پسرانه شاهد کرمان که با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان همراه بود، گفت: دانش‌آموزان باید از تمامی امکانات موجود بهره برده و با سعی و تلاش در مسیر کسب علم و دانش گام بردارند.

وی جایگاه کنونی ایران اسلامی را باعث عزت و افتخار نظام دانست و تصریح کرد: امروز دشمنان از پیشرفت‌های علمی ایران هراس دارند و به همین منظور درصدد هستند که از طرق مختلف اذهان جوانان ما را منحرف کنند.

نجار همچنین بر لزوم دینداری دانش آموزان و فرهنگیان تاکید کرد و ابراز داشت: دشمنان از اینکه نور ایمان در دل‌های دانش آموزان ما فروزان باشد بیم دارند.

استاندار کرمان خطاب به دانش آموزان اذعان داشت: در همه امور رضای خداوند را مدنظر قرار دهید و علم آموزی را نیز با همین نیت به انجام برسانید.

نماینده عالی دولت در استان کرمان به جایگاه والای علم آموزی در دین مبین اسلام اشاره کرد و افزود: پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) در این خصوص می‌فرمایند: "جوینده دانش محبوب خدا، فرشتگان و پیامبران الهی است‌".

وی همچنین به هفته دفاع مقدس اشاره و تصریح کرد: رزمندگان ما در جبهه های جنگ با عزمی راسخ در مقابل دشمنان ایستادگی کرده و با جانفشانی خود امنیت و اسایش را برای تک تک هموطنان خود فراهم کردند.

استاندار کرمان در پایان برای دانش آموزان سالی پربرکت همراه با موفقیت به ویژه در زمینه علم آموزی آرزو کرد.



