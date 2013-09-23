۱ مهر ۱۳۹۲، ۱۶:۲۳

قلمی خبر داد:

داروهای قاچاق وارداتی به کشور کشف و ضبط شدند

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه آهن آذربایجان‌شرقی گفت: داروهای قاچاق وارداتی به کشور در قطار وان – تبریز کشف و ضبط شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان قلمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره کل راه آهن آذربایجان با اشاره به اینکه تمامی عاملان این قاچاق دستگیر و تحویل مراجع قانونی شده است، گفت: عوامل آگاهی پلیس‌راه در حین کنترل انبار توشه قطار مسافری آنکارا - تهران به چهار گونی فاقد بارنامه و چهار ساک مشکوک می‌شوند و بعد از اجرای عملیاتی ماهرانه همه ی کالاهای قاچاق به همراه عاملان آن دستگیر شدند.

وی ادامه داد: پس از تحقیقات و بررسی‌های صورت گرفته تعداد یک هزار و 835 شیشه انواع داروهای مختلف که در زیر کالاهای مسافری مخفی و از مبادی گمرکی نیز بصورت قاچاق عبور داده بودند به ارزش تقریبی 400 میلیون ریال کشف و به مقام قضایی تحویل شد

