مبلغ جدید بن نقدی کارگران واریز شد/ پرداخت 540هزارتومان تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، اولین افزایش جدید مبلغ بن نقدی کارگران و مشمولان قانون کار که در شهریورماه سال جاری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا در واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ شده بود، به حساب کارگران واریز شد. 30 هزارتومان به حقوق 11 میلیون و 500 هزار کارگر بیمه شده کشور در روزهای اخیر اضافه شده است.

به دلیل تاخیر در ابلاغ مصوبه شورای عالی کار، مبلغ 15 هزارتومان افزایش بن نقدی کارگران که باید در پایان مردادماه به حقوق مشمولان قانون کار اضافه می شد در پایان شهریورماه اعمال شده است. طبق مصوبه شورای عالی کار، به مبلغ بن نقدی 35 هزارتومانی ماهیانه هر کارگر، از مردادماه امسال 15 هزارتومان دیگر نیز اضافه شده و مجموع دریافتی کارگران در ردیف بن نقدی فیش های حقوقی به 50 هزارتومان رسیده است.

در 4 ماه اول سال جاری به دلیل عدم دستیابی به توافق جدید بین کارگران و کارفرمایان، مبلغ ماهیانه بن نقدی هر کارگر 35 هزارتومان بوده است؛ بنابراین تا پایان 4 ماه اول سال جاری هر کارگر در کنار حقوق و دستمزد ماهیانه خود مبلغ 140 هزارتومان نیز به عنوان بن دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، در 8 ماه باقیمانده از سال، مجموع دریافتی هر کارگر در بخش بن نقدی 400 هزارتومان خواهد بود که با مبلغ 140 هزارتومان دریافت شده از قبل، تا پایان امسال مبلغ دریافتی بن نقدی کارگران 540 هزارتومان می شود.

در صورت عدم توافق کارگران و کارفرمایان برای افزایش مبلغ بن نقدی، مبلغ دریافتی امسال کارگران برای بن نقدی 420 هزارتومان می شد که با افزایش جدید اعمال شده، هر کارگر 120 هزارتومان دیگر نیز دریافت خواهد کرد.

بر اساس تصمیم قبلی شورای عالی کار، در سال گذشته هر کارگر ماهیانه 35 هزارتومان بن نقدی به عنوان مزایای جانبی حقوق دریافت می کرد که مجموعا در سال 91 به 420 هزارتومان رسیده است. همچنین در سال 90 نیز مبلغ ماهیانه بن نقدی هر کارگر 28 هزارتومان بود که مجموع دریافتی سالیانه نیز 336 هزارتومان بوده است.

هرچند پیش تر مبلغ افزایش حقوق ماهیانه کارگران از مردادماه امسال 25 هزارتومان اعلام شده بود، اما تاکنون درباره سرنوشت افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن ماهیانه کارگران خبری در دست نیست و موارد ضد و نقیض فراوانی نیز در اینباره مطرح شده است.

آخرین موارد گفته شده درباره سرنوشت افزایش حق مسکن کارگران این بود که دولت دهم افزایش 10 هزارتومان را تصویب نکرده بود و قرار است در هیئت دولت یازدهم مطرح و پیگیری شود. در هر صورت از 7 سال پیش تاکنون، به حق مسکن کارگران هیچگونه مبلغ جدیدی افزوده نشده و در تمام این سال ها حق مسکن ماهیانه هر کارگر تنها 10 هزارتومان بوده که مجموع سالیانه آن 120 هزارتومان به حقوق کارگران می افزاید.

جدول تغییرات 8 ساله بن نقدی

میزان افزایش نسبت به سال قبل مبلغ بن نقدی ماهیانه (تومان) سال 6000 10000 85 0 10000 86 0 10000 87 0 10000 88 10000 20000 89 8000 28000 90 7000 35000 91 15000 50000 92

طبق جدول ارائه شده، با وجود اینکه مبلغ حق بن نقدی کارگران در فاصله 8 سال گذشته از 10 به 50 هزارتومان افزایش یافته و 5 برابر شده است اما هنوز هم مبلغ یادشده ناچیز و امکان پوشش هزینه های خانوار کارگری را ندارد؛ هرچند تنها بن نقدی نیست که کارگران بخواهند با آن هزینه های مربوط به معیشت خانوار را تامین کنند، اما به عنوان یکی از مزایای جانبی قانون کار امکان پوشش قابل توجهی در هزینه های کارگران را ندارد.