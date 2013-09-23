به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرحیم بهرهمند با اعلام این خبر گفت: برای اولین بار در استان بوشهر، آزمایشگاه اوزان سنگین توسط بخش خصوصی مستقر شده است.
وی اظهار داشت: پیش از این، استان بوشهر جهت نظارت بر باسکولهای ثابت همکف، نیازمند به مرکز بود، که با راهاندازی این آزمایشگاه توسط شرکت آرتا سنجش آریا، قادر به ارائهی خدمات به استانهای همجوار هستیم.
بهرهمند همچنین از واگذاری قریبالوقوع بازرسی از نازلهای سوخت مایع و ترازوهای صنوف سراسر استان به این شرکت آزمایشگاهی خبر داد.
بازسازی 900 واحد مسکونی زلزلهزده در شنبه تا سقف
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر گفت: بیش از یک هزار و 200 واحد مسکونی در منطقه زلزلهزده شنبه بازسازی شده و نزدیک به 900 واحد نیز سقفپوشی شده است.
ابراهیم فرزانه افزود: امیدواریم با همکاری مردم تمام واحدهای مسکونی در مناطق زلزلهزده تا 15 روز آینده سقفپوشی شود.
وی متذکر شد: با کمکهای مالی استاندار بوشهر به زلزلهزدگان، کارهای واحدهای مسکونی در مناطق زلزلهزده شهرستان دشتی در سه مرحله به اتمام میرسد که مرحله اول ایجاد جان پناه، شیببندی و ایزو گام است که با توجه به نزدیک شدن فصل بارندگی این مرحله در اولویت قراردارد.
فرزانه در پایان اضافه کرد: دومین مرحله کارهای گچکاری و بتن کف این منازل است و مرحله سوم احداث دیوارکشی و نمای ساختمان است که در مجموع سه میلیون تومان به صورت بلاعوض پرداخت میشود.
پرداخت مستمری به 9200 خانوار مددجوی شهرستان دشتستان
رئیس کمیته امداد شهرستان دشتستان از پرداخت مستمری به 9 هزار خانواده در دشتستان خبر داد و افزود: در یکسال اخیر به 9 هزار و 232 خانوار مستمری پرداخت شده است.
عدنانی ابراز داشت: در روستاها و شهرها و بخشهای مختلف شهرستان دشتستان شاهد ارائه خدمات به جامعه هدف هستیم.
رئیس کمیته امداد شهرستان دشتستان از دیدار چهره به چهره مسئولین زکات با 139 کشاورز در سعدآباد خبر داد.
عدنانی اظهار داشت: آموزش و اطلاعرسانی دو رکن اصلی ایجاد فرهنگ در یک جامعه است از این رو مسئولین زکات ما در این شهرستان فعالیتهای خوبی را در این زمینهها اجرا کردهاند.
وی با اشاره به دیدار چهره به چهره با 139 کشاورز گفت: این تعداد کشاورز از شهرهای سعدآباد، شبانکاره و آبپخش بودهاند که امیدوار هستیم همکاری این عزیزان تداوم داشته باشد.
