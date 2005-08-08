مجري طرح تكفاي دو تعيين شد

احمد بيد آبادي عضو هيئت مديره و مدير فني شركت پرورش داده ها در گفت و گو با خبرنگار فناوري "مهر" گفت : به موجب قراردادي كه بين مهندس جهانگرد دبير شوراي عالي اطلاع رساني و شركت پرورش داده ها منعقد شد اين شركت مجري طرح تكفاي دو خواهد بود.

وي با بيان اينكه طرح تكفا 2 چشم انداز برنامه پنج ساله بعد IT را تعيين مي كند افزود: اين چشم اندازبراي كليه وزارتخانه ها تعيين مي شود وز براي وزارتخانه هايي كه ارتباط بيشتري با اين حوزه دارند به صورت جزئي تر مورد بررسي قرار مي گيرد و به آنها ارائه مي شود.

بيدآبادي افزود: اين قرارداد يكساله است و در پايان اين مدت برنامه راهبردي و عملي براي ادامه فعاليت ارائه خواهيم كرد. در واقع با بررسي ابعاد ملي، مسائل بومي و با در نظر گرفتن مسائل داخلي اعم از جغرافيايي و فرهنگي و با توجه به اولويت هاي برنامه 20 ساله يك مغز افزار (Mind ware) ارائه خواهيم كرد.

وي يادآور شد: گروه مشاوران خارجي در اين طرح مشاركت دارند و از تجربيات افراد ديگر استفاده خواهد شد. همچنين پنج كشور نيز به عنوان نمونه و الگو براي مقياس در اين طرح مورد نظر قرار مي گيرند.