كارنامه داوطلبان از فردا شب برروي سايت قرار مي گيرد //اعلام اسامي پذيرفته شدگان رشته هاي خاص ؛ شنبه

به گزارش خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر حسين پور كاظمي درجمع خبرنگاران گفت: درآزمون سراسري سال 84 ، يك ميليون و 710 هزار داوطلب در گروههاي آزمايشي 5 گانه شركت كردند كه از اين تعداد 329 هزارو 770 نفر در گروه رياضي، 384 هزارو 156 نفر در گروه تجربي، 472 هزارو 738 نفر گروه علوم انساني ، 81 هزارو 448 نفر هنر و 219 هزارو 963 نفر نيز در گروه زبانهاي خارجي بودند.

وي با اشاره به اينكه 517 هزار و 127 نفر يعني 8 /34 درصد داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري مجاز به انتخاب رشته شده اند افزود: ازتعداد پذيرفته شدگان 317 هزارو 220 نفر ( 3/61 درصد ) زنان و 199 هزارو 907 نفر ( 7/38 درصد ) را مردان تشكيل مي دهند همچنين در گروه علوم رياضي و فني بدليل تعداد زياد داوطلبان شركت كننده مرد، 2/54 درصد از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته شده اند را مردان و 8/35 درصد نيز زنان تشكيل مي دهند اما در گروه علوم تجربي 7/70 درصد از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته زنان و مابقي مردان بودند.

وي به پذيرفته شدن تعداد زيادي از داوطلبان شهرستاني در مقايسه با داوطلبان تهراني اشاره كرد وگفت : امسال نفرات برتر در گروه علوم رياضي 8 داوطلب ، علوم تجربي 7 داوطلب ، علوم انساني 5 داوطلب ، هنرو زبانهاي خارجي نيز يك داوطلب از شهرستان و مابقي از تهران بوده اند.

وي در خصوص نحوه پر كردن فرم انتخاب رشته داوطلبان گفت: داوطلبان بايد در اين رابطه با در نظر گرفتن علاقه فردي وشناخت توانايي خود دقت كافي داشته باشند .

معاون سازمان سنجش تاكيد كرد: امسال سازمان سنجش يك CD با نام سامان رشته كه حاوي اطلاعات و وضعيت تمام رشته هاي آزمون سراسري است تهيه كرده و همراه با ويژه نامه و فرم انتخاب رشته در اختيارتمام داوطلبان قرار خواهد داد.

وي افزود: روزهاي 17 و18 مردادماه فرم انتخاب رشته ، دفترچه راهنما و كارنامه در اختيار داوطلبان قرار مي گيرد و در تاريخ 20 و21 مردادماه نيز فرمها جمع آوري مي شوند .

پوركاظمي به اعلام اسامي پذيرفته شدگان برخي رشته هاي خاص اشاره كرد وگفت: برخي رشته هاي دانشگاهي مانند رشته هاي هنر ، تاتر، سينما ، برخي رشته هاي پزشكي دانشگاه بقيه الله و ارتش و همچنين تربيت معلم داراي شرايط خاص هستند كه اسامي پذيرفته شدگان اين رشته ها در روز شنبه 15 مرداد ماه در ويژه نامه سازمان سنجش در سراسر كشورتوزيع مي شود .

وي از پذيرش 250هزار نفر در آزمون سراسري خبر داد و گفت: اما به دليل برخي ريزش ها و شركت در آزمونهاي ديگر در نهايت 280 هزار نفر اين افراد در دوره هاي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، نيمه حضوري ، نيمه متمركز، تربيت معلم و غير انتفاعي پذيرفته و اسامي آنها اعلام مي شود همچنين 193 هزارو 971 نفر علاقه مند به شركت در رشته هاي تربيت معلم بودند كه تمامي آنها مجاز به انتخاب رشته شده اند و از ميان آنها در نهايت 5 هزار نفر پذيرفته مي شوند.