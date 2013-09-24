دفاع وزیر بهداشت از دو شغله بودن پزشکان / پزشکیان: پزشکی دکان تجارت نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که در نهایت پس از بررسی و پیشنهادات مختلف از سوی نمایندگان این طرح مجدد این طرح با پیشنهاد رئیس مجلس مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد اصلاحیه کمیسیون با دقت بیشتری انجام می گیرد.

در بررسی مفاد 5 و 6 طرح مذکور که مربوط به اشتغال پزشکان در مراکز دولتی و خصوصی است کمیسیون اجتماعی در این موضوع اسرار داشت اما عده ای از نمایندگان با این اصلاحیه مخالف بودند.

به دلیل اهمیت این موضوع وزیر بهداشت امروز در جلسه علنی حاضر شد و از دو شغله بودن برخی پزشکان و اشتغال آن ها در بیمارستان های دولتی و خصوصی دفاع کرد.

وی اظهار داشت: یکی از مشکلات وزارت بهداشت کمبود نیروی انسانی در مراکز بهداشتی و در مناطق دوردست و محروم است. دومین مشکل ما کمبود اعتبار در مناطق محروم است به طوری که دریافتی برخی پزشکان در این مناطق از یک میلیون و 500 تومان کمتر است و حتی چند ماهی است که برخی پزشکان و پیرا پزشکان حقوقی دریافت نکردند.

وزیر بهداشت افزود: با تصویب این بندها پزشکانی که در مناطق محروم شاغل هستند و برای چند ماه حقوق دریافت نکردند می توانند بعد از ظهر ها به بیمارستان های خصوصی رفته و آنجا مشغول به کار شوند.

وی ضمن انتقاد از صحبت های برخی از نمایندگان در خصوص گرفتن زیرمیزی توسط برخی پزشکان گفت: خواهشم این است که پزشکان را با یک چوب نزنید.

وی افزود: ما باید یک فکر اساسی برای بیمارستان های دولتی کنیم چرا که با کمبود امکانات در بیمارستان ها و تا زمانی که تعرفه ها به سمت واقعی شدن نرود نمی توانیم مانند بیمارستان ها خصوصی به مردم خدمات بدهیم.

در ادامه پزشکیان به عنوان یکی از مخالفان دو شغله بودن پزشکان اظهار داشت: واقعیت این است که اگر پزشکی صبح برای بیماری نسخه نوشت و اگر بیمار بعد از ظهر دچار عارضه ای شد چه کسی باید جوابگوی آن باشد.

وی اظهار داشت: من تعجب می کنم که وزیر بهداشت در اولین جلسه از حرف هایی دفاع می کند که مسئولیت های آن بر عهده خود اوست. وزارت بهداشت باید از حق بیماران دفاع کند. پزشک باید در دسترس بیمار و جوابگوی او باشد نه این که صبح نسخه ای را در بیمارستان دولتی به او بدهد و بعد از ظهر در بیمارستان های خصوصی دنبال پزشک بگردیم.

وی افزود: ما با تصویب این ماده برای مردم مشکل ایجاد می کنیم. در کشورهایی مانند ترکیه، حتی اروپا و آمریکا بحث تمام وقت بودن پزشکان را مطرح کرده اند.

وی افزود: پزشکی دکان تجارت نیست. پزشکی یعنی وقتی مسئولیت بیماری را به دست گرفتیم باید تا آخر و تا سلامت کامل به بیمار رسیدگی کنیم.

وی افزود: دولت و مجلس باید به پزشکان پول حسابی دهند تا مجبور نباشند به بخش خصوصی رفته و آنجا مشغول به کار شود.

در نهایت مفاد 5 و6 طرح ممنوعیت اشتغال به یک شغل اعاده شده از شورای نگهبان در صحن علنی رای نیاورد و این طرح برای اصلاح مجدد به کمیسیون اجتماعی بازگشت.