اعلام زمان دقیق تکمیل ظرفیت 3 کنکور مهم کشوری 

دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به زمان اعلام تکمیل ظرفیت در این کنکورها گفت: با توجه به اینکه تعدادی از داوطلبان در دومین دوره کنکور نیمه متمرکز دکتری سال 92، نسبت به انتخاب رشته در برخی از کدشته - محل ها اقدام نکرده اند، مرحله تکمیل ظرفیت برای این دسته از داوطلبان اعلام می شود.

وی افزود: اطلاعیه مراحل تکمیل ظرفیت برای کنکور دکتری سال 92 در 29 مهرماه اعلام می شود. کسانی که علاقمند باشند می توانند در زمان تکمیل ظرفیت های اعلام شده نسبت به انتخاب کد رشته محل های باقیمانده اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: برای کنکور کارشناسی ارشد سال 92 نیز اطلاعیه تکمیل ظرفیت در 22 مهرماه اعلام می شود.

وی اظهار داشت: براساس برنامه‌ زمانی پیش‌بینی شده تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 92 از 6 آبان‌ ماه از طریق سایت سازمان سنجش صورت می‌گیرد.

توکلی تاکید کرد: تکمیل ظرفیت به دلیل ایجاد رشته - محل های جدید و تکمیل نشدن برخی ظرفیت ها در این کنکورها است.