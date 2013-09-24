معامله 2500 میلیارد ریال سهام در بورس منطقه ای آذربایجان غربی

وحید جواد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به معامله 624 میلیون و 808 هزار و 727 سهم از سهام شرکتهای بورسی طی نیمه نخست سالجاری در بورس منطقه ای آذربایجان غربی، افزود: ارزش سهام خرید و فروش شده بالغ بر 2 هزار و 558 میلیارد و 100 میلیون ریال بوده که طی این مدت یک هزار و 71 کد معاملاتی جدید در این راستا صادر شد.

وی با اشاره به معامله 100 میلیون و 362 هزار و 222 سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش بالغ بر 447 میلیارد و 461 میلیون ریال در بورس منطقه ای آذربایجان غربی طی ماه گذشته، اعلام کرد: 59.5 درصد معاملات انجام شده طی این مدت مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 323 درصد در ارزش و 178 درصد در حجم معاملات رشد وجود داشت.

مدیر عامل بورس منطقه ای آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در این راستا در تالار ارومیه 12 کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 286 شرکت را معامله کردند، اظهار داشت: نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با بیش از 70 میلیارد ریال معامله توانست 16 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورده و از سایر کارگزاران پیشی بگیرد.

وی با بیان اینکه طی این مدت سهام شرکت پتروشیمی جم بیشترین محبوبیت را در بین معامله کنندگان بورس منطقه ای داشت و با بیش از 44 میلیارد ریال معامله در شهریور ماه، 10 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد، گفت: شاخص کل بازار با یک هزار و 886 واحد افزایش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 61 هزار و 707 واحد رسید.

وی با اشاره به معاملات انجام شده طی روز گذشته در بورس منطقه ای آذربایجان غربی ادامه داد: طی این روز بالغ بر 5 میلیون سهم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزشبالغ بر 27 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که 59.5 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده و 10 کد معاملاتی جدید نیز در این بورس منطقه ای صادر شد.

جوادی با اشاره به اینکه دیروز در تالار ارومیه 12 کارگزار، سهام و حق تقدم بیش از 101 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کردند، یادآور شد: نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 30.5 درصد به خود اختصاص داده و سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با 23 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس آذربایجان غربی قرار گرفت.