نخستین نمایشگاه «فضای مجازی» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی، دبیر کل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان در بازدید از این نمایشگاه با اشاره به اهمیت برنامه‎ریزی هدفمند و افزایش تلاش در توسعه فعالیتهای این حوزه گفت: امروز فضای مجازی و فناوريهاي نوين بخش جدایی ناپذیر زندگی ما شده‌ و بیشترین سهم را در میان نوجوانان و جوانان و به‎ویژه دانش‌آموزان دارد.

وی افزود: امید است این نمایشگاه و عرضه دستاوردها بستری برای استفاده هدفمند از رسانه‏های دیجیتال و فضای مجازی در تشکیلات اتحادیه شود، تا با بهره‏گیری حداکثری زمینه شکل‎گیری اتحادیه مجازی مهیا گردد.

دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‎‎آموزان گفت: اگر مي‎خواهيم اتحادیه مجازی و به تبع آن ورود مفید و حداکثری در میدانهای جنگ نرم داشته باشیم، راهي جز توسعه آموزشهای کاربردی در زمینه فناوری اطلاعات و فضای مجازی نداريم و باید از ظرفیتهای فضای مجازی برای پیشرفت دانش‌آموزان در زمینه‎‌های مختلف استفاده کنیم.

وی افزود: فناوريهای نوین و فضای مجازی فقط براي دانش‎آموز نيست، بلکه برای روزآمدی همه تشکیلات اتحادیه و درتمام روشهاي تشکیلاتی، ارتباطی و... فرصتی مغتنم است.

علامتی با تأکید بر آموزشهای کاربردی برای ارتقای سواد دیجیتالی تشکیلات، از مرکز فناوری اطلاعات اتحادیه خواست تا با برنامه‎ای منسجم در کوتاه‌ترین زمان، زمینه همکاری و پشتیبانی از نخبگان این حوزه در تشکیلات، ایجاد هم‎افزایی با دیگر نهادهای مسئول و زمینه تحول در این حوزه را در اتحادیه فراهم کند.

این نمایشگاه با محوریت عملکرد استانها در حوزه فضای مجازی و تولیدات برخط و نرم افزاری در شبکه دانش‌آموزی و همچنین شبکه مربیان و کادر استانی برگزار ‎شد.