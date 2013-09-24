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۲ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۰۴

توسط اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‎آموزان؛

نخستین نمایشگاه «فضای مجازی» برگزار شد

نخستین نمایشگاه «فضای مجازی» برگزار شد

نخستین نمایشگاه دستاوردهای فن‌آوری اطلاعات با عنوان «فضای مجازی» در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش‎آموزان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  حامد علامتی، دبیر کل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان در بازدید از این نمایشگاه با اشاره به اهمیت برنامهریزی هدفمند و افزایش تلاش در توسعه فعالیتهای این حوزه گفت: امروز فضای مجازی و فناوريهاي نوين بخش جدایی ناپذیر زندگی ما شده‌ و بیشترین سهم را در میان نوجوانان و جوانان و بهویژه دانش‌آموزان دارد.

وی افزود: امید است این نمایشگاه و عرضه دستاوردها بستری برای استفاده هدفمند از رسانه‏های دیجیتال و فضای مجازی در تشکیلات اتحادیه شود، تا با بهره‏گیری حداکثری زمینه شکلگیری اتحادیه مجازی مهیا گردد.

دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‎‎آموزان گفت: اگر ميخواهيم اتحادیه مجازی و به تبع آن ورود مفید و حداکثری در میدانهای جنگ نرم داشته باشیم، راهي جز توسعه آموزشهای کاربردی در زمینه فناوری اطلاعات و فضای مجازی نداريم و باید از ظرفیتهای فضای مجازی برای پیشرفت دانش‌آموزان در زمینههای مختلف استفاده کنیم.

وی  افزود: فناوريهای نوین و فضای مجازی فقط براي دانشآموز نيست، بلکه برای روزآمدی همه تشکیلات اتحادیه و درتمام روشهاي تشکیلاتی، ارتباطی و... فرصتی مغتنم است.

علامتی با تأکید بر آموزشهای کاربردی برای ارتقای سواد دیجیتالی تشکیلات، از مرکز فناوری اطلاعات اتحادیه خواست تا با برنامهای منسجم در کوتاه‌ترین زمان، زمینه همکاری و پشتیبانی از نخبگان این حوزه در تشکیلات، ایجاد همافزایی با دیگر نهادهای مسئول و زمینه تحول در این حوزه را در اتحادیه فراهم کند.

این نمایشگاه  با محوریت عملکرد استانها در حوزه فضای مجازی و تولیدات برخط و نرم افزاری در شبکه دانش‌آموزی و همچنین شبکه مربیان و کادر استانی برگزار شد.

کد مطلب 2141876

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