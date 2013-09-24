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۲ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۷

حجت الاسلام دشتكي:

برگزاری گفتمان هاي ديني عامل تعميق باورها است

برگزاری گفتمان هاي ديني عامل تعميق باورها است

همدان- خبرگزاري مهر: مديركل تبليغات اسلامي استان همدان با تاكيد بر اهميت اجراي گفتمان هاي ديني گفت: گفتمان هاي ديني تعميق باورهاي ديني را درپي دارند.

حجت الاسلام علي دشتكي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: با توجه به بازگشايي مدارس و دانشگا ها يكي از برنامه هاي اداره تبليغات اسلامي استان همدان اجراي گفتمان هاي ديني در محافل دانشجويي و مدارس این استان است.

وي با تاكيد بر انجام برنامه هاي ديني فرهنگي از سوي نهاد هاي فرهنگي در جامعه اظهار داشت: برنامه هاي فرهنگي ديني نبايد تعطيل شود چرا كه دشمن در اين حوزه بيكار ننشسته و قصد دارد از اين حوزه وارد ذهن و درون جوانان شود.

مدير كل تبليغات اسلامي استان همدان با بيان اينكه يكي از كارهاي فرهنگي در جامعه برگزاري نشست ها و گفتمان هاي ديني است، عنوان داشت: در چند سال گذشته اجرای اين برنامه ها در جامعه بيشتر شده و استقبال جوانان و نوجوانان از اين نوع برنامه ها بسيار افزايش يافته است.

حجت الاسلام دشتكي در ادامه fا اشاره به اينكه گفتمان هاي ديني تعميق باور هاي ديني را در پي دارند، ابراز داشت: با اجراي اين چنين برنامه هايي بصيرت معني و مفهوم يافته و هر جا كه بصيرت باشد آن جامعه در امان است.

وي ادامه داد: نتيجه كار هاي فرهنگي به وجود آوردن بصيرت لازم در جامعه و تبيين نقش ولايت و پيروي از آن در سعادت جامعه است.

مديركل تبليغات اسلامي استان همدان ابراز داشت: با ارتقا آگاهي و بصيرت در جامعه مردم بيش از پيش به تاثير پيروي از ولايت پي برده و سر تعظيم در برابر ابر قدرتها فرود نمي آورند.

حجت الاسلام علي دشتكي يكي از امتيازات مذهب تشيع را پويايي و حركت آن عنوان كرد و اظهار داشت: اين پويايي بدان معنا بوده كه شيعه به مسائل روز آگاه بوده و پاسخگوي مسائل و مشكلات و آسيب ها اجتماعي روز است.

وي ادامه داد: بنابه ضرورت و مسائل روز موضوع گفتمان هاي ديني متفاوت بوده و در مورد هر كدام از مسائل روز مانند بيداري اسلامي، مناظرات رضوي، احكام و حدود الهي، مسائل سياسي و آسيب هاي اجتماعي و غيره است.

مدير كل تبليغات اسلامي استان همدان افزود: امروز اولويت در جامعه مقابله با نظام استكباري و دفاع از نظام اسلامي است.

 

 

 

کد مطلب 2141887

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