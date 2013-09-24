به گزارش خبرگزاری مهر ابراهیم کردلو با اعلام این خبر گفت: مراسم تودیع دکتر اصغر عربیان و معارفه سید طاهر طاهری استاندار جدید البرز صبح فردا چهارشنبه 3 مهرماه با حضور مقام عالی وزارت، ائمه جمعه، نمایندگان مردم در مجلس شواری اسلامی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، مدیران و مسئولان لشکری و کشوری استان البرز در سالن شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار می شود.



وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این مراسم با حضور دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در گلزار شهدای و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان دوران دفاع مقدس آغاز شده و مراسم رسمی نیز از ساعت 9 صبح آغاز می شود.



سیدطاهر طاهری استاندارجدید البرز دو روز گذشته در جلسه هیئت دولت که به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهور تشکیل شده بود منصوب شد.



طاهری پیش از این نماینده دوره‌های پنجم و ششم مردم شریف شهرستان سمنان در مجلس شورای اسلامی بوده است(عضو کمیسیون صنایع و معادن و رییس کمیته صادرات) و معاونت حقوقی امور مجلس و استانها در وزارت صنعت معدن و تجارت؛ مشاور هیأت عامل ایدرو؛ معاونت سرمایه‌گذاری‌های صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران؛ عضو هیأت مدیره شرکت بازرسی و مهندسی کالا I.E.I ؛ عضو هیأت مدیره شرکت مپسا؛ ریاست هیات مدیره شرکت رنا؛ عضو هیئت مدیره بیمه پارسیان؛ معاونت اجرائی دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور(نماینده سازمان در کمیسیون خدمات دولت)؛ نماینده تمام اختیار مجلس در هیات واگذاری واحدهای تولیدی در بخش خصوصی در دولت؛ مدیر عاملی جمعیت هلال احمر استان سمنان؛ مدیر کل صنایع استان سمنان و سرپرست اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان(3 سال مدیر کل نمونه)؛ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان؛ مدیرعاملی شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو؛ ریاست هیأت مدیره شرکت مگا موتور؛ ازجمله سوابق مدیریتی وی است.



تألیف کتاب در خانه ملت که بودم، کتاب معادن استان سمنان، مدیر مسئولی نشریه وارش و... از جمله سوابق فرهنگی وی است.



مهندس سید طاهر طاهری استاندار البرز دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت صنعتی از مدرسه عالی مدیریت گیلان-لاهیجان1352 و کارشناس ارشد مدیریت صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران، 1374 است.



