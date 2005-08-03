ابراهيم جعفري : همه عراقي ها بايد با تروريسم بجنگند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الصباح ، ابراهيم جعفري گفت : روند دمكراسي همچنان ادامه خواهد يافت و قانون اساسي در مهلت تعيين شده تدوين خواهد شد و انتخابات هم پايان سال جاري برگزار خواهد شد.



ابراهيم جعفري به تشكيل كميته وزارتي در داخل كابينه براي حمايت از كميته تدوين قانون اساسي دايمي عراق اشاره كرد و ابراز اميدواري كرد كه موانع پيش روي روند تدوين قانون اساسي عراق برداشته شود تا اين قانون در مهلت تعيين شده تكميل شود.



نخست وزير عراق با تاكيد بر تلاش دولتش براي برقراري ثبات و امنيت و شكوفايي اقتصادي به سفرهاي اخيرش به كشورهاي همسايه اشاره كرد و گفت : سفرهايي به ايران و تركيه و كويت داشتيم كه دستاوردهايي به همراه داشت كه هدف ما از اين سفرها استفاده از توانمندي ها وامكانات آن كشورها براي حمايت از عراق بوده است .



جعفري از همه مردم كشورش خواست براي مبارزه با تروريسم با هم متحد شوند زيرا همه آنها مسئول امنيت كشورشان هستند.



نخست وزير عراق در اشاره به گروه هاي تروريستي گفت كه اين گروه ها با سوء استفاده از نام قرآن و دين براي ايجاد فتنه طائفه اي تلاش مي كنند.



وي گفت : دستاني براي شعله ور كردن فتنه طائفه اي تلاش مي كنند به اين ترتيب كه با كشتن اهل سنت شيعيان را متهم مي كنند و بالعكس و همچنان عناصر شرور تلاش مي كنند تا همزيستي مسالمت آميز ميان شيعه وسني را از بين ببرند.



جعفري تاكيد كرد تا زماني كه مردم عراق آگاه و هوشيار باشند و تلاش هاي تروريستي را رد كنند تروريسم از ملت عراق دور خواهد شد.

