  1. استانها
  2. ایلام
۲ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۶

جامخانه:

کاراته کاران دهلرانی در مسابقات کشوری خوش درخشیدند

کاراته کاران دهلرانی در مسابقات کشوری خوش درخشیدند

دهلران - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان دهلران گفت: کاراته کاران دهلرانی در مسابقات کشوری درخشیده اند.

عادل جامخانه در گفتگو با مهر اظهارداشت: مسابقات قهرمانی کشوری سبک شیتوریو با حضور 15تیم استانهای کشوردر به ميزباني استان يزد برگزار شد و خوشبختانه کاراته کاران دهلرانی 11مدال در این دوره از مسابقات را کسب کرده اند.

وي افزود: در اين دوره از مسابقه ها بيش از ۵۰۰ ورزشكار حضور داشتند.

مدير اداره ورزش و جوانان دهلران اظهار داشت: ورزشكاران اين شهرستان توانستند در اين مسابقات يك نشان طلا، شش نقره و چهار برنز به دست آورند.

جامخانه بيان داشت: محمد حسام ميرزايي در وزن ۵۵ كيلوگرم نشان طلا، پيمان احمدي در وزن ۵۷، اميررضا ميرزايي در وزن ۳۰، مبين كاكايي در وزن ۳۵، امين جاويد در وزن ۶۷، اميررضا كايدي در وزن ۲۶ و محمد حسام ميرزايي در كاتا وزن ۵۵ كيلوگرم نشان نقره كسب كردند.

وي ادامه داد: محسن ياري در وزن ۵۸ كيلوگرم، اميرحسين شامحمدي در وزن ۴۰، اميرحسين شامحمدي در كوميته وزن ۴۰ كيلوگرم و پيمان احمدي در وزن ۵۷ كيلوگرم نيز نشان برنز به گردن آويختند.

جامخانه اظهار داشت: اين افراد شانس انتخاب شدن براي حضور در مسابقات بين المللي را نيز دارند.

کد مطلب 2142048

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها