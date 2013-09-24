کاراته کاران دهلرانی در مسابقات کشوری خوش درخشیدند

عادل جامخانه در گفتگو با مهر اظهارداشت: مسابقات قهرمانی کشوری سبک شیتوریو با حضور 15تیم استانهای کشوردر به ميزباني استان يزد برگزار شد و خوشبختانه کاراته کاران دهلرانی 11مدال در این دوره از مسابقات را کسب کرده اند.

وي افزود: در اين دوره از مسابقه ها بيش از ۵۰۰ ورزشكار حضور داشتند.

مدير اداره ورزش و جوانان دهلران اظهار داشت: ورزشكاران اين شهرستان توانستند در اين مسابقات يك نشان طلا، شش نقره و چهار برنز به دست آورند.

جامخانه بيان داشت: محمد حسام ميرزايي در وزن ۵۵ كيلوگرم نشان طلا، پيمان احمدي در وزن ۵۷، اميررضا ميرزايي در وزن ۳۰، مبين كاكايي در وزن ۳۵، امين جاويد در وزن ۶۷، اميررضا كايدي در وزن ۲۶ و محمد حسام ميرزايي در كاتا وزن ۵۵ كيلوگرم نشان نقره كسب كردند.

وي ادامه داد: محسن ياري در وزن ۵۸ كيلوگرم، اميرحسين شامحمدي در وزن ۴۰، اميرحسين شامحمدي در كوميته وزن ۴۰ كيلوگرم و پيمان احمدي در وزن ۵۷ كيلوگرم نيز نشان برنز به گردن آويختند.

جامخانه اظهار داشت: اين افراد شانس انتخاب شدن براي حضور در مسابقات بين المللي را نيز دارند.