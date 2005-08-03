وجود نشريات قوي ، مهر تاييد بر حضور مردم در برنامه هاي فرهنگي است

رئيس انجمن شاعران خراسان درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان مطلب فوق افزود : بايد در تلاش بود تا برنامه هاي فرهنگي و هنري مشهد را به گونه اي شايسته اطلاع رساني كرد و به فكر ايجاد برنامه ريزي و پشتوانه براي موضوعات فرهنگي بود .

وي اظهار داشت : بايد عادت مردم به مطالعه را بالا برد و براي ايجاد فرهنگ سازي خود مردم بايد درگير جلسات و مباحث فرهنگي در سطح شهر و استان باشند .

وي با تاكيد بر در نظر داشتن يك روزنامه محلي به دور از هرگونه وابستگي كه هدفش رشد و ارتقاء فرهنگ منطقه يا بومي و محلي شهر مشهد و استان خراسان باشد افزود : وجود يك روزنامه غير وابسته كه بتواند آداب ، رسوم و سنن مشهد را ترويج دهد و به اين ترتيب به پوشش اخبار جشنواره ها و برنامه هاي فرهنگي و ادبي شهر مشهد كمك كند و اينگونه مردم را با اين موضوعات آشنا سازد بسيار ضروري است .