وجود نشريات قوي ، مهر تاييد بر حضور مردم در برنامه هاي فرهنگي است

رئيس انجمن شاعران خراسان درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان مطلب فوق افزود : بايد در تلاش بود تا برنامه هاي فرهنگي و هنري مشهد را به گونه اي شايسته اطلاع رساني كرد و به فكر ايجاد برنامه ريزي و پشتوانه براي موضوعات فرهنگي بود .
وي اظهار داشت : بايد عادت مردم به مطالعه را بالا برد و براي ايجاد فرهنگ سازي خود مردم بايد درگير جلسات و مباحث فرهنگي در سطح شهر و استان باشند .
وي با تاكيد بر در نظر داشتن يك روزنامه محلي به دور از هرگونه وابستگي كه هدفش رشد و ارتقاء فرهنگ منطقه يا بومي و محلي شهر مشهد و استان خراسان باشد افزود : وجود يك روزنامه غير وابسته كه بتواند آداب ، رسوم و سنن مشهد را ترويج دهد و به اين ترتيب به پوشش اخبار جشنواره ها و برنامه هاي فرهنگي و ادبي شهر مشهد كمك كند و اينگونه مردم را با اين موضوعات آشنا سازد بسيار ضروري است .
منوري درپايان يادآور شد : درحال حاضرموسيقي، نمايشنامه ، شب شعر و قصه نويسي مان زيرسئوال است و سينماهاي ما در شهرواستان خراسان روبه برشكستگي است وعدم پوشش خبري درست باعث شده تا مردم با اين موضوعات بيگانه باشند، اين درحالي است كه وجود اين گونه نشريات مي تواند برحضور پررنگ مردم در برنامه هاي فرهنگي مهر تاييدي باشد .
