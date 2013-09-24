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۲ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۰

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نمایشگاه کتاب وعکس جاودانه با موضوع دفاع مقدس در صومعه سرا برپا شد

نمایشگاه کتاب وعکس جاودانه با موضوع دفاع مقدس در صومعه سرا برپا شد

صومعه سرا – خبرگزاری مهر: همزمان با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس نمایشگاهی در قالب 40 قطعه عکس مربوط به دوران دفاع مقدس وکتاب درکتابخانه باقرالعلوم علیه السلام شهرستان صومعه سرا برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کتابخانه های عمومی صومعه سرا ظهر سه شنبه در این مراسم گفت: نمایشگاه مزبور با  40 عنوان کتاب تا پایان هفته دفاع مقدس صبح و عصرها پذیرای علاقمندان است.

تقی حقیقت افزود: در اين نمايشگاه 40 عنوان عکس دوران دفاع مقدس نیز به معرض نمايش گذاشته شده است.

وی اظهارداشت: در این نمایشگاه عکس‌ هایی از ابتدای جنگ تحمیلی، ادامه و انتهای جنگ و کتاب‌ هایی نیز با همین موضوع دراین نمایشگاه در معرض دید قرارگرفته است.

رئیس کتابخانه های عمومی صومعه سرا در ادامه شناخت بیشتر جوانان با رشادت ها و دلاورمردی های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را از اهداف برگزاری نمايشگاه کتاب وعکس جاودانه برشمرد.

کد مطلب 2142148

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