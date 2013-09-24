نمایشگاه کتاب وعکس جاودانه با موضوع دفاع مقدس در صومعه سرا برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کتابخانه های عمومی صومعه سرا ظهر سه شنبه در این مراسم گفت: نمایشگاه مزبور با 40 عنوان کتاب تا پایان هفته دفاع مقدس صبح و عصرها پذیرای علاقمندان است.

تقی حقیقت افزود: در اين نمايشگاه 40 عنوان عکس دوران دفاع مقدس نیز به معرض نمايش گذاشته شده است.

وی اظهارداشت: در این نمایشگاه عکس‌ هایی از ابتدای جنگ تحمیلی، ادامه و انتهای جنگ و کتاب‌ هایی نیز با همین موضوع دراین نمایشگاه در معرض دید قرارگرفته است.

رئیس کتابخانه های عمومی صومعه سرا در ادامه شناخت بیشتر جوانان با رشادت ها و دلاورمردی های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را از اهداف برگزاری نمايشگاه کتاب وعکس جاودانه برشمرد.