به گزارش خبرنگار مهر، شنیده‌اید می‌گویند هر تراژدی در گذر زمان به کمدی تبدیل می‌شود؟ «این‌گونه بشر این‌گونه شد » با عنوان فرعی «تاریخ مختصر، مفید و بی‌شاخ و برگ جهان» قرار است یک روایت مصور جذاب از فصول تاثیرگذار تاریخ بشر در قالب نثری شیرین با چاشنی طنز باشد.

این كتاب در واقع رمانی است كه در هر فصل آن به وقایعی كه در شكل‌گیری تاریخ و تمدن بشری از كشف آتش گرفته تا ظهور ایسم‌ها و عصر اینترنت و میزان تاثیرگذرای آن‌ها در تاریخ و زندگی انسان‌ها به نحوی موثر بوده‌اند، پرداخته شده است.

در تعدادی از فصول این رمان به كتاب‌هایی هم كه در برخی دوره‌ها مانند نیمه دوم قرن 18 تا نیمه اول قرن بیستم دارای تاثیرگذاری‌های بوده‌اند یا كتاب‌هایی كه تاكید زیادی در برخی وقایع تاریخی داشته‌اند، پرداخته شده است.

به طور كلی شخصیت‌هایی نیز در این كتاب مطرح شده‌اند كه برخی مانند ناپلئون، اسكندر یا چنگیز، در جغرافیای سیاسی كشورها موثر بوده‌اند و بعضی نیز مانند ژان پل سارتر، داستایفسكی و دیگران در شكل یافتن ابعاد فرهنگی و اجتماعی برخی ملت‌ها نقاط عطف به شمار می‌آمده‌اند.

به نظر نویسنده طنزپرداز کتاب «این‌گونه بشر این‌گونه شد »، موضوعاتی مانند تمدن هند یا چین آنقدر در تاریخ بشر تاثیر نداشته‌اند كه خود بودا یا كنفوسیوس در عرصه جهانی موثر بوده‌اند. بر این اساس یك فصل نیز با زبان طنز به این دو شخصیت اختصاص یافته است.

در این کتاب سعی شده تا به اصل مطلب، یعنی حماقت‌ها و شهامت‌های فردی و جمعی پرداخته شود که مهم‌ترین و تاثیرگذارترین علل رقم خوردن وقایع تاریخی بوده‌اند. این اثر نیز مانند بسیاری دیگر از آثار حسین یعقوبی درونمایه‌ای طنز دارد و در آن روایتی مصور از تاریخ زندگی بشر را می‌بینیم.

کتاب «این گونه بشر این گونه شد» که روایتگر تاریخ انسانهای اولیه است، نگاهی به برخی حماقت‌ها و شهامت‌های تأثیر گذار در تارخ بشر دارد. این کتاب که با تصاویری از هاله هفت لنگ منتشر شده، درای 11 فصل است.

فصول‌ کتاب حسین یعقوبی از این قرار است: بالارودی‌ها، پایین‌رودی‌ها، بین رودی‌ها، ابوالهول و شرکا، چگونه لپ‌گلی‌های یونانی بنیان‌گذار نخستین حکومت دموکراسی شدند؟، از سیصد تا اسکندر، در تاریکی قرون وسطی بر مردم چه گذشت؟، رنسانس وارد می‌شود، ایسم‌های تاریخ‌ساز، چگونه آمریکا غول شد، روس‌ها می‌آیند، عصر اعتراض و چگونه همه خبرها به خاورمیانه ختم شد… می‌شود… خواهد شد؟

کتاب 369 صفحه‌ای «این‌گونه بشر این‌گونه شد » در شمارگان 1100 نسخه و با بهای 16 هزار و 500 تومان از سوی انتشارات مروارید چاپ و راهی بازار نشر شده است.