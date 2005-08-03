شكست نزديك تيم ملي ايران مقابل مصر

به گزارش خبرنگار"مهر" دراين مسابقات كه در دوحه مركز قطرجريان دارد تيم هندبال نوجوانان كشورمان در نيمه نخست اين مسابقه موفق شد با حساب 19 بر 17 از حريف خود پيشي بگيرد اما در نيمه دوم اين مصريها بودند كه موفق شدند در پايان بازي را با نتيجه 34 بر 32 به سود خود خاتمه داده و تيم پيروز ميدان باشند.

تيم مصر كه عنوان قهرماني قاره آفريقا را يدك مي كشد از تيم هاي صاحب عنوان در سطح جهان تلقي مي شود كه افتخارات زيادي را درسطح بين المللي از آن خود كرده است.

گفتني است تيم ملي نوجوانان كشورمان با تركيبي از بازيكنان تيم هندبال فولاد مباركه سپاهان درمسابقات قهرماني جهان حاضر شده است. تيم كشورمان فردا در دومين ديدار خود به مصاف تيم ملي تونس خواهد رفت.