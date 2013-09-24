حجت الاسلام عبدالعلی استيري در حاشیه مراسم رژه يگان هاي و گردان هاي ناحيه مقاومت بسيج فيروزكوه که به مناسبت هفته دفاع مقدس در ميدان امام خميني(ره) این شهرستان و با حضور ائمه جمعه، مسئولان و بسيجيان برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهدا با تبعیت از رهنمودهای بنيان گذار نظام جمهوري اسلامي ايران، استقلال و آزادي را به كشور و ملت ما هديه كردند و ما بايد قدردان ايثارگري و از خودگذشتگي اين بزرگواران باشيم.

فداکاری شهدا سبب اقتدار روز افزون ایران اسلامی شد

وی ادامه داد: نظام مقدس و نوپاي جمهوري اسلامي ايران در مقابل كشورهاي متعدد نبرد كرد و به پيروزي حق عليه باطل رسيد اما در این راه پر پیچ و خم، شهدا تمام هستي خود را در طبق اخلاص گذاشتند، به وظيفه ذاتي خود عمل كرده و سبب اقتدار نظام جمهوري اسلامي شدند.

امام جمعه فیروزکوه گفت: کشورهاي غربي براي شكست انقلاب اسلامی ايران، با انواع سلاح هاي نظامي و شيميايي و خدمات اطلاعاتي پیشرفته و... به رژيم بعث عراق كمك كردند و عراق را براي پيروزي عليه ايران حمايت كردند، به خائنين نظام اسلامي در كشورهاي خود پناه دادند و اين تقابل آشکاری با نظام و ملت اسلامي بود.

حجت الاسلام استیری بیان کرد: امروز جوانان ما شاهد زندگي سخت و در نهایت شهادت بسياري از جانبازان شيميايي هستند که اين نشانگر ظلم غربي‌ها به ملت ایران است.

جهانیان بی‌صبرانه به دنبال اطلاع از مواضع ایران در سازمان ملل هستند

این مسئول متذکر شد: اقتداري كه امروز نظام ما در تمام دنيا دارد به بركت جانفشاني‌هاي بسيجيان و شهدا است، اكنون تمام دنيا چشم دوخته اند تا ببینند دكتر روحاني رئيس جمهور كشور ما در مجمع سازمان ملل چه موضوعاتي را مطرح مي‌كند و چه مواضع اي را برمي گزيند! اما همگان بدانند هيچ تغييري در مواضع اصولي نظام جمهوري اسلامي ايران رخ نخواهد داد و این نرمشی قهرمانانه به نفع ملت ایران است.

وی توصیه کرد: تحت فرامين مقام عظماي ولايت باشيم، حول محورهاي نظام اسلامي بچرخيم و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب باشيم و به دعوت ايشان لبيك بگوييم تا همانطور که دشمنان در هشت سال دفاع مقدس وحدت ملت ایران را مشاهده کردند، امروز نیز بدانند که این ملت با وحدت و یکپارچگی از وجب به وجب خاک پاک این مرز و بوم دفاع خواهد کرد.

گفتنی است؛ كادر سپاه ناحيه يك، گردان امام حسين(ع)، يگان بسيج اقشار، يگان نيروهاي انتظامي و نيز يگان هاي امنيتي سپاه (مبارزه به اختشاشات و گروگان گيري) از جمله يگانهاي رژه رونده در مراسم بودند، همچنين رژه سوار بر اسب بسیج اقشار، تیراندازی يگان هاي سلاح كشي با تيرهاي مشقي به صورت نمادين و رژه مقتدرانه يگان هاي رزمي و ادوات جنگي از جمله تيربار، دوشكا و توپ 23 يا ضد هوايي از دیگر بخشهای این مراسم بود.

