بررسی دانشگاه احمدی نژاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی/ با نمایندگان مجلس رایزنی داشتم

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر توفیقی عصر امروز در حاشیه همایش روسای دانشگاههای غیردولتی درباره معرفی اش به مجلس و رایزنی هایی که با نمایندگان برای کسب رای اعتماد داشته است، گفت: از این موضوع که گفته می شود رئیس جمهور پیش از سفرش به نیویورک من را به عنوان گزینه نهایی به مجلس انتخاب کرده کاملا بی اطلاعم و این مورد را از رسانه ها شنیده ام.

وی در پاسخ به خبرنگاری درباره اصلاح شهریه دانشجویان دکتری دانشگاه پیام نور اظهار داشت: در مصوبه جدید هیات امنای دانشگاه پیام نور شهریه ای به تصویب رسید که به اطلاع داوطلبان دکتری نرسیده بود بنابراین ترتیبی اتخاذ شد که شهریه ورودی های 92 طبق روال سال گذشته و با مصوبات 91 بعلاوه افزایش سنواتی اعمال شود.

توفیقی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر مبلغ شهریه دکتری به روال قبل بازگشته است.

سرپرست وزارت علوم درباره آخرین وضعیت دانشگاه منتسب به احمدی نژاد اعلام کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده در یکی از جلسات خود این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

وی همچنین درباره فعالیت دانشگاههای تک جنسینی گفت: در سایر کشورهای جهان نیز در کنار دانشگاههایی که دانشجویان پسر و دختر با هم تحصیل می کنند برخی دانشگاهها نیز تک جنسیتی هستند.

توفیقی ادامه داد: در ایران نیز بعضی از دانشگاهها به صورت تک جنسیتی فعالیت می کنند و از وزارت علوم نیز مجوز دریافت کرده اند. این دانشگاهها مادامی که فعالیت دارند و داوطلب داشته باشند می توانند به کارشان ادامه دهند.

سرپرست وزارت علوم درباره آخرین وضعیت بازگشت به تحصیل دانشجویان ستاره دار گفت: خوشبختانه دانشجویان ستاره دار قبل از سال 90 مجوز ادامه تحصیل در همان مقطعی که بوده اند را دریافت کرده اند که تعدادشان به 40 نفر می رسد.

وی افزود: وضعیت دانشجویان سال تحصیلی 90 به بعد نیز در حال پیگیری و بررسی در وزارت علوم است.

این مقام مسئول وزارت علوم درباره بازگشت به تدریس برخی از استادان گفت: شکایاتی از برخی از این استادان به وزارت علوم رسید که بعد از بررسی های صورت گرفته مشکلشان حل شد.

توفیقی همچنین درباره عزل روسای دانشگاههای پیام نور و علمی کاربردی گفت: عزل این دو نفر در دستور کار من قرار ندارد.

وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص اینکه گفته می شود در صورتی که وی توسط نمایندگان در مجلس رای اعتماد نیاورد به سمت معاونت علمی و فناوری منصوب می شود گفت تا آنجا که می دانم من به عنوان گزینه به مجلس معرفی می شوم و بعید می دانم برای معاونت علمی و فناوری منصوب شوم و از این موضوع اطلاعی ندارم.