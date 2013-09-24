 ساخت وسازهای غیرمجاز در منابع ملی جرم است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل محمدی بعد از ظهر سه شنبه در جمع مدیران شهرستان افزود: در صورت اعلام کمیته ده گردی و تایید کارشناسان کشاورزی ومنابع طبیعی با این موارد به شدت برخورد می شود.

وی افزود: مواردی از تعرض به منابع ملی در روستاهای کوهستانی دهنه ی محمدآبادکتول وزرین گل وازجمله افراتخته گزارش شده است که در حال پیگیری است. محمدی همچنین تاکید کرد: کارشناسان منابع طبیعی وکشاورزی وکمیته ده گردی شهرستان باید کار مجدانه خود را آغاز کنند تا از سوء استفاده های سودجویان پیشگیری گردد.

دادستان علی آبادکتول با بیان اینکه در شش ماه اول امسال، 11 مورد بر داشت از حساب غیر مجاز انجام شده است، گفت: تخلیه حساب اشخاص ازمحل خودپردازهای بانکی و بصورت تلفنی به وسیله افراد سودجو صورت گرفته است.

وی افزود: سودجویان با تماس تلفنی با مردم و اذعان اینکه درمسابقه ای برنده شده اند آز آنان می خواهند تا مقداری پول از طریق خود پرداز طبق دستور آنها واریز کنند و سودجویان برای فریب افراد از زبان انگلیسی در خودپرداز ها استفاده می کردند.

وی به مردم توصیه کرد: گرچه متخلفان به سزای عملشان می رسند امامراقب این گونه حرکات باشند.