به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شعری‌مقدم در دیدار عمومی با کارکنان و مدیران صنعت پتروشیمی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها تاکید کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری به زودی کرسی های آزاد اندیشی در صنعت پتروشیمی راه اندازی خواهد شد.



مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه راه اندازی کرسی‌های آزاد اندیشی، زمینه توسعه روحیه جمعی و مدیریت مشارکتی را فراهم می کند، در تشریح روند توسعه پتروشیمی در ایران، تصریح کرد: این صنعت ابتدا با سرمایه‌گذاری مشترک شرکت نفت و سرمایه گذاران آمریکایی در سه مجموعه رازی، آبادان و خارگ شکل گرفت و بعد از آن هم پتروشیمی ایران- ژاپن با مشارکت 50 درصدی دو کشور تاسیس شد.



معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه پس از جنگ تحمیلی زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در پتروشیمی دیگر مهیا نبود، به همین علت دولت خود مقداری برای توسعه این صنعت سرمایه‌گذاری کرد، اظهار داشت: با آغاز فعالیت دولت اصلاحات بدون دریافت کمک از دولت با دریافت وام‌های کلان خارجی صنعت پتروشیمی توسعه یافت که از این سال‌ها به‌عنوان دوران طلایی توسعه پتروشیمی یاد می‌شود.



این مقام مسئول در ادامه با انتقاد از روند خصوصی سازی در دولت نهم و دهم اظهار داشت: در این دوران با توجه به نوع خصوصی سازی انجام شده و مشکلاتی که بعد از آن موانع ایجاد شده و تحریم‌ها ایجاد کرد، برند جهانی NPC از بین رفت.



این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با یادآوری اینکه حالا یک هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس باقیمانده است، تبیین کرد: در صورت خصوصی سازی این هلدینگ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی توان کاری نخواهد داشت.



مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر حفظ هلدینگ خلیج فارس افزود: سیاست دولت جدید این است که زمینه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی در کشور فراهم شود تا با مشارکت سرمایه‌گذاران واقعی زمینه توسعه و جهش جدید صنعت پتروشیمی فراهم شود.