حجت الاسلام حسن دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پایان ثبت نام این مسابقات آخر شهریور بوده است اما به دلیل این که بتوانیم بهتر جامعه دانشجویان، دانش آموزان و حوزه های علمیه را پوشش دهیم این مهلت را نیمه اول مهر تمدید کردیم.

وی افزود: این مسابقات در هشت بخش، در رشته های حفظ، قرائت، مفاهیم عمومی وتخصصی، مدیحه سرایی، اذان، ابتهال، دعا خوانی و همخوانی وتواشیح برگزار می شود و رشته دعا امسال برای اولین بار در این مسابقات گنجانده شده است.

وی تصریح کرد: این مسابقات امسال در دو رده شکوفه ها و بزرگسالان یعنی در دو رده زیر 16 وبالای 16 برگزار و مسابقات اذان و ابتهال و دعاخوانی بدون مرحله مقدماتی و تنها در بخش نهایی برگزار می شود.

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف گلستان در ادامه بیان داشت: به دلیل کثرت شرکت کنندگان این مسابقات، ابتدا مرحله مقدماتی برگزار می شود ودر این مرحله، داور از شرکت کنندگان تست می گیرد و نفراتی که گزینش می شوند می توانند در مراحل شهرستانی و بعدی شرکت کنند.

دارابی افزود: در نیمه آبان مرحله شهرستانی و در آذر ماه مرحهل استانی این مسابقات برگزار می‌شود که با تدابیری که در این دوره اندیشیده ایم تلاش داریم تا ضعف های سال های قبل را جبران کنیم.

وی ادامه داد: همه شرکت کنندگان مراحل شهرستانی و استانی کد شرکت دریافت می‌کنند و همه طبق کدی که دارند می توانند در مسابقات شر کت کنند و از اتلاف وقت شرکت کنندگان جلوگیری شود.

حجت الاسلام دارابی بیان کرد: امسال در راستای پیشبرد سطح کیفی مسابقات قرآنی دوره های آموزشی را برای رشته‌های مختلف برگزار می کنیم.