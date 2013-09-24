زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهدا عبادت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد جعفر مرادياني ظهر سه شنبه در سومين روز از هفته دفاع مقدس در ديدار با چند تن از خانواده هاي معظم شهدا اظهار داشت: عزت و سربلندي كنوني كشورمان مرهون جانفشاني ها و دلاورمردي هاي شهيدان بوده است.

وی افزود: شهرستان دلفان نيز با تقديم 269 شهيد، بيش از 700 جانباز و ايثارگر و 22 آزاده سرافراز دين خود را به انقلاب اسلامي ادا كرده است.

امام جمعه نورآباد صبر و شكيبايي خانواده هاي معظم شهدا را غير قابل وصف خواند و خطاب به آنها اظهار داشت: اين ايثار شما نيز در درگاه پروردگار از جايگاه ويژه اي برخوردار خواهد بود.

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج شهرستان دلفان نيز با ارج نهادن به مقام شامخ شهيدان اسلام به ويژه شهداي شهرستان دلفان گفت: يكي از مهمترين وظايف ما زنده نگه داشتن فرهنگ ايثار و شهادت براي نسل هاي آینده است چرا که باید آنها را با رشادت ها و شهادت طلبي جوانان آن دوران آشنا کنیم.

سرهنگ پاسدار حسين محمدي فر هفته دفاع مقدس را فرصتي مغتنم و ارزشمند براي يادآوري آن دوران پر افتخار براي نسل سوم انقلاب ذكر كرد و اظهار داشت: در اين هفته سپاه ناحیه دلفان اجراي برنامه هاي متنوع و جالب و بيان خاطرات رزمندگان در مراسمهای مختلف براي جوانان را در برنامه هاي خود گنجانده است.

بنابر این گزارش در اين مراسم كه امام جمعه، فرماندار، فرمانده نيروي مقاومت بسيج دلفان و جمعي از مسئولين حضور داشتند با اهداي هدايايي از خانواده هاي معظم شهدا تجليل به عمل آمد.