70 کمپ غیرمجاز ترک اعتیاد در لرستان تعطیل شد/ فعالیت 32 کمپ دارای مجوز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله فراشی ظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر در فرمانداری شهرستان ازنا اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 16 هزار پایگاه مجازی در راستای ترویج استفاده از مواد مخدر در قالب های مختلف از جمله مکمل های ورزشی فعالیت می کنند.

وی افزود: در این راستا رویکرد مبارزه با مواد مخدر در کشور به سمت مسائل فرهنگی و پیشگیرانه است.

رئيس دبيرخانه شوراي مبارزه با مواد مخدر استان لرستان با اشاره به اینکه 70 کمپ غیر مجاز ترک اعتیاد در لرستان تعطیل شده اند و یادآور شد: در حال حاضر 32 کمپ ترک اعتیاد به صورت قانونی در سطح استان فعالیت می کنند.

فراشی با بیان اینکه کمپ های رسمی ترک اعتیاد تحت نظارت هستند از راه اندازی تیم های نظارت بر کمپ ها و مراکز ترک اعتیاد در سطح شهرستان ها خبر داد و افزود: این گروه ها در دوره های زمانی مشخص از کمپ های ترک اعتیاد بازدید می کنند.

رئيس دبيرخانه شوراي مبارزه با مواد مخدر استان لرستان با تاکید بر حمایت از دستگاه های فرهنگی و تشکل های غیر دولتی از تدوین طرحی برای حمایت از بهبود یافتگان مواد مخدر خبر داد و افزود: بهره مندی از وام های اشتغال زایی و قرار گرفتن در اولویت واگذاری مسکن مهر برای بهبود یافتگان مواد مخدر در این طرح قرار دارد.