افتتاح نمایشگاه بهشت خاکی در شهرستان عسلویه

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه عسلویه عصر امروز در آیین گشایش این نمایشگاه اظهار داشت: گسترش فرهنگ ایثار و شهادت امری لازم است و برگزاری برنامههای هفته دفاع مقدس در این راستاست.
خلیل رفعتی افزود: افزایش کیفیت برنامههای دفاع مقدس باید مورد توجه مسئولان و متولیان امر باشد.
جانشین سپاه عسلویه و مسئول نمایشگاه بهشت خاکی نیز ابراز داشت: این نمایشگاه در 14 غرفه و 14 موضوع؛ ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، جنگ نرم و مقابله با آن، جهاد علمی و فنآوری در صنعت نفت، بسیج سازندگی و محرومیتزدایی و جلوگیری از مواد مخدر در کشور هنرهای تجسمی و دفاع مقدس اجرا شده است.
محمد اسلامینژاد افزود: نمایشگاه بهشت خاکی در زمینی به مساحت 300 مربع احداث و به مدت یک هفته از ساعت 9 صبح تا 9 شب برای بازدید علاقهمندان دایر است.
وی هدف از برپایی این نمایشگاه را آشنایی هر چه بیشتر نسل جوان با دفاع مقدس و مقابله با جنگ نرم دشمن دانست.
اسلامینژاد اظهار داشت: آنچه در این نمایشگاه به بازدید کنندگان نشان داده میشود امروز نسل جوان هم درگیر جنگ نرم دشمن هستند و خانوادهها باید به این موضوع اهمیت بیشتری نشان دهند.
وی یادآور شد: تهاجم فرهنگی دشمن در قالب ماهواره، مواد مخدر و وهابیت شناسی از دیگر موضوعات بود که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.
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