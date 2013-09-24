چشم مردم قشم برای تامین درآمد نباید به آن سوی آب ها باشد/شعب بانک های خارجی در قشم ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تودیع اسفندیار حیدری پور و معارفه شهریار مشیری مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم بعد از ظهر سه شنبه با حضور قائم مقام شورای هماهنگی مناطق آزاد کشور، ائمه جمعه قشم، اعضای هیئت مدیره جدید سازمان، مسؤولان دولتی، نظامی و مدیران منطقه آزاد، شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای جزیره قشم و جمع کثیری از مردم بومی در تالار وحدت این شهر برگزار شد.

مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم در این مراسم گفت: تمام سعی و تلاش خود را برای آبادی جزیره به کار خواهم بست و تلاش خواهم کرد که منطقه آزاد قشم را تبدیل به یک منطقه بومی و قشم کنم.

شهریار مشیری با بیان اینکه جزیره قشم قبل از تاسیس منطقه آزاد از بسیاری از امکانات محروم بوده، تلاش مدیران سازمان منطقه آزاد قشم را در تمام این سال ها چشمگیر توصیف کرد.

وی ادامه با بیان اینکه اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور در ابلاغ ماموریت به من گفته است که در بسیاری از روستاهای جزیره قشم هنوز مردمانی فقیر زندگی می کنند، عنوان کرد: برخی از این مردمان درآمد خود را ناگزیر از آن سوی آب ها تامین می کنند و این موضوع پسندیده ایی نیست که چشم مردم ما به آن سوی آب باشد.

مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم افزود: باید چنان همتی به خرج داد که امورات مردمی که دل در گرو این آب و خاک دارند نه از آن سوی آب ها بلکه بدست پرتوان مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران تامین شود.

مشیری این موضوع را یکی از خواسته های جدی دبیر شوای هماهنگی مناطق آزاد در ماموریت محوله به خود دانست و گفت: اگر تا به حال در این زمینه کوتاهی شده امروز ما باید جبران کنیم.

وی با تاکید بر مقوله "همت" در دولت تدبیر و امید گفت: به طور کلی سیاست هایی که در سال های اخیر بر این کشور مرتب بوده که در حال تغییر است و درها دارد باز می شود.

وی با بیان اینکه از ملیت و دین ما در دولت سابق استفاده ابزاری می شد، گفت: امروز دید دنیا نسبت به ملت ایران در حال تغییر است.

مشیری در ادامه، با اشاره به یکی از سیاست های نادرست دولت سابق در چند سال اخیر به عدم شفافیت در آمار صادرات و واردات کشور اشاره کرد و افزود: کشور ما در هفت سال گذشته دولت سابق 750 میلیارد دلار فروش نفت داشته است در حالی که در تمام دوره 93 ساله استخراج نفت در ایران تا پایان دولت سیدمحمد خاتمی، این میزان در مجموع تنها 650 میلیارد دلار بوده است.

وی با اشاره به درآمد سالیانه بسیاری از کشورهای اروپایی درآمد کشور ما را بیش از آن ها دانست و دلیل این دست ناکامی های اقتصادی را در ضعف مدیریتی دولت ذکر کرد.

مشیری ناکامی های جزیره قشم را به سیاست های نادرست دولت پیشین ربط داد و یکی از این دلایل را تعویض زودگذر مدیران در دولت و به خصوص سازمان منطقه آزاد قشم ذکر کرد.

مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم در بحث لزوم جذب سرمایه های خارجی اظهار داشت: برای هر برنامه تجاری، صنعتی می توان با سفر به کشورهای همسایه و دعوت از نمایندگان بازرگانی و اقتصادی کشورهای خارجی و همچنین دعوت از سفرای خارجی و معاونان اقتصادی به جزیره قشم، این جزیره را تبدیل به دروازه ورود سرمایه های خارجی کرد.

مشیری در پایان به گشایش شعبه های بانکی خارجی و دفاتر سرمایه گذاری خارجی در جزیره قشم اشاره کرد و بر ضرورت تامین امنیت مقوله سرمایه گذاری خارجی تاکید کرد.