اسناد 215 هكتار از اراضي طبيعي خراسان شمالي به نام دولت اخذ شد

جواد عمادیان فر در گفتگو با خبرنگار مهر، از اخذ سند دو میلیون و 162 هزار و 511 مترمربع از اراضی منابع طبیعی به نام دولت جمعوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد.

وي با اعلام اين مطلب اظهار داشت: از این ميزان اراضي كه اسناد آنها به نام دولت اخذ شده، دو میلیون و 108 هزار و 309 مترمربع تحت پلاک 162 اصلی موسوم به آق قلعه واقع در حریم شهر بجنورد است.

عماديان فر اضافه كرد: همچنین 34 هزار و 577 مترمربع از اين اراضي تحت پلاک 60 اصلی موسوم به تپه پشت جوی واقع در محدوده شهر اسفراین و 19 هزار و 625 متر مربع نيز تحت پلاک دو اصلی واقع در محدوده شهر شیروان است.

به گفته رئیس اداره املاک و بانک زمین اداره كل راه و شهرسازی خراسان شمالی با اخذ این اسناد، تعهد اجرایی اين اداره در شش ماهه اول امسال به طور كامل محقق شد.