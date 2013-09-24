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۲ مهر ۱۳۹۲، ۲۰:۱۵

عماديان فر:

اسناد 215 هكتار از اراضي طبيعي خراسان شمالي به نام دولت اخذ شد

اسناد 215 هكتار از اراضي طبيعي خراسان شمالي به نام دولت اخذ شد

بجنورد - خبرگزاري مهر: رئیس اداره املاک و بانک زمین اداره كل راه و شهرسازی خراسان شمالی از اخذ اسناد 215 هكتار از اراضي منابع طبيعي حريم شهرهاي اين استان به نام دولت خبر داد.

جواد عمادیان فر در گفتگو با خبرنگار مهر، از اخذ سند دو میلیون و 162 هزار و 511 مترمربع از اراضی منابع طبیعی به نام دولت جمعوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد.

وي با اعلام اين مطلب اظهار داشت: از این ميزان اراضي كه اسناد آنها به نام دولت اخذ شده، دو میلیون و 108 هزار و 309 مترمربع تحت پلاک 162 اصلی موسوم به آق قلعه واقع در حریم شهر بجنورد است.

عماديان فر اضافه كرد: همچنین 34 هزار و 577 مترمربع از اين اراضي تحت پلاک 60 اصلی موسوم به تپه پشت جوی واقع در محدوده شهر اسفراین و 19 هزار و 625 متر مربع نيز تحت پلاک دو اصلی واقع در محدوده شهر شیروان است.

به گفته رئیس اداره املاک و بانک زمین اداره كل راه و شهرسازی خراسان شمالی با اخذ این اسناد، تعهد اجرایی اين اداره در شش ماهه اول امسال به طور كامل محقق شد.

کد مطلب 2142395

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