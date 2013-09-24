وجود حوزه های علمیه یکی از ضروریات جوامع اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله مختاري مدير حوزه هاي علميه هرمزگان عصر سه شنبه در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 93-92 حوزه علمیه امام حسن عسکری(ع) پارسیان با اشاره به تاریخ صدر اسلام و دوران رسالت و وجود مشکلات متعدد در آن دوران، اظهار داشت: علیرغم آن که در دوران رسالت مشکلات، جنگ ها و غزوات متعددی وجود داشت اما ریشه حوزه علمیه را باید در مدینه الرسول وجود مقدس پیامبر اکرم (ص) دید.

وی ادامه داد: وجود مقدس پیامبر اکرم (ص) در شبه جزیره عربستان و در سرزمین حجازی که تاریخ عقل از رسالت گواه بر این مطلب است که به عدد انگشتان یک یا 2 دست باسواد وجود نداشت موجب شد باب علم در آن سرزمین باز شود.

وی با اشاره به دوران بعد از رسالت و خلافت امیرالمومنین (ع) گفت: اولویت اول کار امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب تعلیم علم بوده است که ایشان در زمان بازگشت از میدان مبارزه با دشمنانع مشغول تعلیم جامعه می شدند.

مدير حوزه هاي علميه هرمزگان با اشاره به آن که حوزه علمیه در دوران حضرات معصومین(ع) از جمله امام صادق و امام باقر (ع) وجود داشته گفت: مسلمانان باید به این نکته توجه کنند که ضرورت اول کار در جامعه اسلامی تشکیل حوزه علمیه است.

وی اظهار داشت: اوج بالندگی حوزه علمیه در دوران شکوهمند انقلاب اسلامی است و امروزه در هر نقطه ای از کشورمان که ظرفیت شکل گیری حوزه های علمه وجود داشته حوزه علمیه تشکیل شده است.

حجت الاسلام مختاري با اشاره به اینکه اولویت اول پیامبر(ص) و ائمه هدی وجود علم در جامعه و تشکیل حوزه های علمیه بوده است، گفت: هرکس به عنوان متدین به دین اسلام در هر کثرت و لباسی که هستند باید تشکیل حوزه علمیه را یکی از ضروریات بدانند.