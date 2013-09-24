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۲ مهر ۱۳۹۲، ۲۰:۱۱

سرهنگ پورغلامحسین:

سارقان لوازم خودرو در بروجرد به دام افتادند/ کشف 13 فقره سرقت

سارقان لوازم خودرو در بروجرد به دام افتادند/ کشف 13 فقره سرقت

بروجرد - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد از دستگیری سارقان لوازم خودرو در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مهدی پورغلامحسین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت لوازم داخل خودرو در شهرستان بروجرد ماموران این فرماندهی تحقیقات گسترده خود را در خصوص شناسایی و دستگیری عوامل سرقت آغاز کردند.

وی ادامه داد: در این راستا ماموران کلانتریهای 11 و 13 فرماندهی انتظامی بروجرد با کارهای اطلاعاتی و هماهنگی با مقام قضایی دو سارق را در بروجرد شناسایی و در عملیات های جداگانه آنها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد عنوان کرد: سارقان در بازجویی های اولیه تاکنون به 13 فقره سرقت اعتراف کرده و مقادیری اموال مسروقه نیز از آنها کشف و ضبط شده است.

سرهنگ پورغلامحسین یادآور شد: سارقان به همراه اموال کشف شده برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

وی به شهروندان توصیه کرد برای پیشگیری از سرقت اتومبیل خود تنها به یک وسیله ایمنی بازدارنده اکتفا نکنند و هنگام ترک خودرو دقت داشته باشند که درب ها و پنجره ها کاملا بسته باشد.

کد مطلب 2142402

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