نتایج اولین نشست شورای عالی آب/ گزارش بحران آب در کشور ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه شورای عالی آب در دولت یازدهم عصر امروز سه شنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. تهدیدات و دغدغه های موجود در بحث تامین آب و از آن جمله خشکسالی، کاهش منابع نزولات جوی و منابع زیرزمینی و افزایش چاه های غیرمجاز از مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که وزرای نیرو، کشور و جهاد کشاورزی و همچنین معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز حضور داشتند گزارشی از بحران آب در کشور و پیامدهای ناشی از آن ارائه شد.

در این نشست همچنین پیشنهادات و راهکارهای مختلفی برای ترویج الگوی مصرف بهینه آب، مقابله با بحران های پیش رو و برنامه ریزی جهت توزیع مناسب منابع آبی در سطح کشور ارائه و تصمیماتی نیز در این راستا اتخاذ شد.