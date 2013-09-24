مسابقات ورزشی گرامیداشت هفته دفاع مقدس در تربت حیدریه برگزار شد

علی حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس یکدوره مسابقات فوتسال بین تیمهای منتخب بخشهای شهرستان تربت حیدریه برگزار شد.

رئیس هئیت ورزش روستایی وبازیهای بومی محلی تربت حیدریه افزود: در این رقابتها تیمهای منتخب بخشهای شهرستان در قالب بیش از 60 ورزشکار در سالن نهم دی تربت حیدریه به مصاف هم رفتند که در پایان این بازیها تیم بخش مرکزی به مقام اول دست پیدا کرد و تیمهای منتخب رخ و بایگ به ترتیب دوم و سوم شدند همچنین تیم کدکن جام اخلاق مسابقات را کسب کرد و در پایان به تیمهای برتر این رقابتها جوایزی اهدا شد.

حسین زاده گفت: مسابقات داژبال(خواهران) گرامیداشت هفته دفاع مقدس نیز با حضور 4 تیم در قالب 54 ورزشکار و مربی در رده سنی آزاد در محل سالن ورزشی شهید حجازی رباط سنگ برگزار که با استقبال پرشور و چشمگیر علاقمندان روبرو شد.

وی افزود: در پایان این رقابتها تیم یاس مقام اول را کسب کرد و تیم های لاله و سوسن مقام های دوم و سوم مسابقات را بدست آوردند.

رئیس هئیت ورزش روستایی وبازیهای بومی محلی تربت حیدریه گفت: در پایان به تیم ها و نفرات برتر از سوی مدیریت باشگاهها جوائزی با حضور مسئولین محلی اهداء شد.