پرهیز از خود تحریمی و کاهش بروکراسی اداری حرکت جدی در حوزه سرمایه گذاری خارجی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فروزان مهر در جلسه ستاد سرمایه گذاری با اشاره به ضرورت برنامه ریزی و تلاش در جهت افزایش جذب سرمایه به ویژه در حوزه سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تحول اقتصادی اظهار کرد: حرکت جدی و جهش قابل توجه در این حوزه جز با پرهیز از خودتحریمی و کاهش بروکراسی اداری امکان پذیر نیست.

استاندار خراسان رضوی گفت: پرهیز از خودتحریمی و به حداقل رساندن بروکراسی اداری شرط لازم برای ایجاد تحول و جهش در روند توسعه اقتصادی استان است.

فروزان مهر با اشاره به رویکردهای اقتصادی دولت یازدهم از سرمایه گذاران به عنوان ظرفیتی ارزنده برای تحقق اهداف اقتصادی دولت یاد کرد و گفت: در این راستا تعامل دستگاه های اجرایی در استفاده از تمام ابزارها و سازوکارهای قانونی برای حمایت از سرمایه گذاران و تسهیل روند سرمایه گذاری در استان ضرورتی انکار ناپذیر است.

وی تاکید کرد: کارگروه های ذیل ستاد موظفند ظرف مدت یک هفته روند صدور مجوز از سوی دستگاه های اجرایی استان را احصا و به دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری ارسال کنند تا نسبت به اصلاح فرآیندها و به حداقل رساندن زمان صدور مجوزها اقدام شود.

استاندار خراسان رضوی حرکت بر مدار قانون، حاکمیت نگاه کارشناسی و رعایت اصول فنی و اجرایی را از جمله ملزومات اولیه برای اجرای مطلوب پروژه های سرمایه گذاری دانست و تصریح کرد: نباید به بهانه بررسی های کارشناسانه، روند اجرای پروژه های سرمایه گذاری کند و با تاخیر مواجه شود.

فروزان مهر با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی های اقتصادی بر استفاده از نظرات کارشناسان این بخش در تدوین سند آمایش استان تاکید کرد و اظهار کرد: هرگونه سرمایه گذاری باید بر اساس این سند و مبتنی بر ظرفیت های مناطق صورت پذیرد.

وی به ظرفیت بخش تعاون و فعال سازی بیشتر تعاونی ها را از جمله راهکارهای توسعه اقتصادی استان برشمرد و بر ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی متناسب با توانمندی های مناطق مختلف تاکید کرد.

گفتنی ست در این جلسه مشکلات برخی سرمایه گذاران حوزه های گردشگری، صنعتی و معدنی با حضور مدیران دولتی و روسای تشکل های بخش خصوصی مورد بحث بررسی قرار گرفت و جهت رفع آن ها تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.