نیم میلیون نفر زائر خارجی به شهر مشهد وارد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل امور فرهنگی زائران استانداری خراسان رضوی از ورود نیم میلیون نفر زائر خارجی به شهر مشهد در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.

وحید موسویان با بیان این مطلب که مشهد در حوزه امکانات گردشگری و زیارت در وضعیت مطلوبی قرار دارد، اظهار کرد: با توجه به توسعه سالانه زیرساخت های گردشگری و اشتیاق روزافزون زائران داخلی و خارجی شاهد استقبال چشمگیر زائران در نیمه نخست سال جاری به مشهد مقدس بوده ایم.

مدیرکل امور فرهنگی زائران استانداری خراسان رضوی افزود: علاوه بر بهره گیری از ظرفیت معنوی زیارت امام معصوم باید از فرصت تعاملات فرهنگی با سایر کشورها و صدور فرهنگ انقلاب اسلامی و فرهنگ اسلام ناب محمدی به دنیا هوشمندانه استفاده کنیم.

موسویان با اشاره به تحولات نرخ ارز و نوسانات اقتصادی ماه های اخیر گفت: بسترسازی جهت افزایش حضور زائران بین المللی در مشهد سبب ارزآوری و توسعه اقتصادی استان می شود.

وی از اهتمام معاونت هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی در جهت ارتقای کمی زائران و ارتقاء سطح کیفی زیارت خبر داد و تصریح کرد: در همین راستا این معاونت ضمن بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط، بستر لازم جهت کاهش دغدغه های رفاهی و خدماتی زائران داخلی و خارجی و زمینه سازی زیارتی آسان و ارزان را فراهم کرده است.

مدیرکل امور فرهنگی زائران استانداری خراسان رضوی با تاکید بر لزوم نظارت بر عملکرد تمامی عوامل اجرایی دست اندر کار در این حوزه ابراز امیدواری کرد: مسوولیت خطیر خدمات رسانی به زائران بارگاه ملکوتی امام هشتم با همراهی تمامی عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و خدماتی دست اندرکار حوزه زیارت در کوتاهترین زمان ممکن محقق شود.

نتایج حاصل از برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و مراکز فروش عمده مثبت ارزیابی شد

استاندار خراسان رضوی برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و مراکز فروش عمده را اقدامی مثبت در راستای تحقق اهداف تنظیم بازار ارزیابی کرد.

محمدحسین فروزان مهر در جلسه کمیسیون تنظیم بازار اظهار کرد: همزمان با آغاز فصل پاییز 27 نمایشگاه در قالب هزار و 760 غرفه عرضه مستقیم کالا در شهرستان های استان و سه نمایشگاه در شهر مشهد برگزار که دسترسی آسان مردم به کالاهای اساسی مورد نیاز با قیمت مناسب را موجب شده است.

استاندار خراسان رضوی افزود: از این تعداد 89 غرفه صرفا جهت ارایه کالاهای اساسی با قیمت مصوب دولتی اختصاص یافت.

فروزان مهر با تاکید بر پیش بینی به موقع و تامین مناسب کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، توجه به تداوم این روند را در استان امری ضروری توصیف کرد.

وی به تصویب قطعنامه های متعدد از سوی دشمنان و اعمال تحریم های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به حماسه سیاسی و اقتصادی نامگذاری شده، تمام مدیران باید همسو با سیاست های دولت تدبیر و امید در راستای تامین معیشت مردم و کاهش اثرات تحریم ها تلاش مضاعف کنند.