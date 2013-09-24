به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه یک روزه مربیگری فوتبال با حضور مدرسان نامی فوتبال کشور فردا در مشهد برگزار می‌شود.

کارگاه دانش افزایی مربیگری فوتبال فردا چهارشنبه 3 مهر ماه 92 با حضور مرتضی محصص، مدرس بین‌المللی فوتبال، دکتر احسانی، رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال و فریدون معینی، مدرس نامی فوتبال ایران در مشهد برگزار می‌شود.

در این کارگاه که در سالن همایش‌های هیئت فوتبال خراسان رضوی برگزار می‌شود، بیش از 80 نفر از مربیان فوتبال خراسان رضوی حضور دارند.

تیم هنرهای فردی زورخانه ای کفایتی به مصاف نماینده ساوه می رود

دبیر هیئت پهلوانی و زورخانه ای شهرستان مشهد گفت: تیم هنرهای فردی زورخانه ای کفایتی در هفته سوم لیگ برتر کشور به مصاف تیم قمر بنی هاشم(ع) ساوه می رود.

عباس جلیلیان با اشاره به ادامه حضور تیم هنرهای فردی و زورخانه ای کفایتی مشهد در لیگ برتر ورزش های باستانی کشور، اظهار کرد: این تیم که پیش تر انصراف خود را از حضور در این لیگ اعلام کرده بود با موافقت کفایتی مدیرعامل این تیم در ادامه رقابت ها باقی ماند.

دبیر هیئت پهلوانی و زورخانه ای شهرستان مشهد افزود: بر همین اساس تیم هنرهای فردی زورخانه ای کفایتی مشهد روز پنجشنبه 4 مهرماه باید به مصاف تیم قمر بنی هاشم(ع) ساوه برود.

تیم والیبال نشسته ثامن الحجج(ع) سبزوار مهمان ذوب آهن اصفهان خواهد بود

رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولین خراسان رضوی گفت: تیم والیبال نشسته ثامن الحجج(ع) سبزوار در اولین دیدار در لیگ برتر مهمان ذوب آهن اصفهان است.

هادی رضایی با اشاره به انجام قرعه کشی رقابت های لیگ برتر والیبال نشسته کشور اظهار کرد: تیم ثامن الحجج(ع) سبزوار نماینده استان روز پنج شنبه 11 مهرماه در اولین دیدار خود میهمان تیم ذوب آهن اصفهان خواهد بود.

رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولین خراسان رضوی افزود: تیم های صنعت نفت آبادان، شهرداری و گسترش فولاد تبریز، نفت و گاز گچساران و هیات ورزش های جانبازان و معلولین گنبد دیگر حریفان نماینده والیبال نشسته خراسان رضوی در لیگ برتر کشور هستند.

برگزاری رقابت های فوتسال کارمندان در بجستان

سرپرست اداره ورزش و جوانان بجستان گفت: یک دوره مسابقات فوتسال ویژه کارمندان ادارات در این شهر برگزار خواهد شد.

محمد سلمانیان اظهار کرد: مطابق هر سال رقابت های فوتسال گرامیداشت هفته دفاع مقدس ویژه کارمندان ادارات از شنبه 6 مهرماه در بجستان آغاز می شود.

سرپرست اداره ورزش و جوانان بجستان افزود: در چارچوب این مسابقات 16 تیم از ادارات مختلف دولتی و غیردولتی شهرستان به مدت 2 هفته در سالن شهید داعی بجستان با هم به رقابت می پردازند.

مسابقات والیبال هفته دفاع مقدس در فیروزه برگزار می شود

رئیس اداره ورزش و جوانان فیروزه از برگزاری مسابقات والیبال به مناسبت هفته دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد.

علی فاضلی اظهار کرد: یک دوره مسابقه والیبال با همکاری بسیج شهرستان از فردا 3 مهرماه در شهر فیروزه آغاز خواهد شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان فیروزه افزود: این رقابت ها با حضور 6 تیم به مدت یک هفته در سالن ورزشی بسیج شهرستان فیروزه ادامه خواهد داشت.