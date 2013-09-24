26 برنامه متنوع فرهنگی و مذهبی در تربت جام در هفته دفاع مقدس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار تربت جام بر اجرای 26 برنامه متنوع فرهنگی، ورزشی و مذهبی به مناسبت هفته دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد.

حمید موسوی از برنامه ریزی برای اجرای 26 برنامه متنوع فرهنگی، ورزشی و مذهبی در طول هفته دفاع مقدس خبر داد و اظهار کرد: تحت پوشش قرارگرفتن تمام رده های سنی و استفاده از ظرفیت همه دستگاه های اجرایی از رویکردهای اساسی در تعریف و تعیین برنامه های هفته دفاع مقدس امسال بوده است.

فرماندار تربت جام بر رصد عملکرد دستگاه های اجرایی و بررسی کیفیت انجام وظایف محول شده در هفته دفاع مقدس تاکید کرد.

موسوی بیان کرد: به همین منظور ادارات شهرستان در 11 کمیته تقسیم شده اند و شرح وظایف هر یک، پیش از آغاز این هفته به آنان ابلاغ شده است.

دهیاران تمام روستاهای شهرستان خلیل آباد انتخاب شدند

فرماندار خلیل آباد گفت: با انتخاب دهیاران تمام 23 روستای دارای شورای اسلامی، روند خدمت رسانی به مردم این مناطق سرعت می گیرد.

علی اصغر مرادزاده شأن حضور مسئولان را خدمت صادقانه و بی منت به مردم عنوان کرد و اظهار کرد: تلاش در جهت حل مشکلات مردم به ویژه ساکنان مناطق کم برخوردار، پاسخگویی به سوالات و تکریم آنان نباید بنا به دلایلی چون مشغله ی کاری تحت الشعاع قرار گیرد.

دانش آموزان با رویکرد جهادی به دنبال ارتقای علمی باشند

فرماندار خوشاب فضای امن و آرامش موجود در کشور را از برکات خون شهدا و ایثارگری رزمندگان دفاع مقدس دانست.

حسین ابراهیمی کردیانی که به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در جمع دانش آموزان یکی از مدارس این شهرستان سخن می گفت، اظهار کرد: قشر دانش آموز و دانشجو باید با تلاش جهادگونه در راستای ارتقای شاخص های علمی کشور، نعمت بزرگ امنیت حاکم بر جامعه را پاس دارند.

فرماندار خوشاب با اشاره به یاس دشمن از مقابله ی رو در رو با رزمندگان در دوران جنگ تحمیلی بیان کرد: تلاش برای نفوذ در عقاید نسلی که دوران انقلاب و دفاع مقدس را درک نکرده اند و آسیب زدن به نهاد خانواده حربه جدید دشمنان در راستای در هم شکستن مقاومت ملت ایران است.

500 میلیون ریال سهمیه تعیین شده از سوی ستاد بازسازی عتبات عالیات رشتخوار اختصاص یافت

فرماندار رشتخوار گفت: سهمیه تعیین شده از سوی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان برای سال جاری شهرستان، 500 میلیون ریال است.

هاشم جنگی در جلسه ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان اظهار کرد: با توجه به اجرای چندین پروژه از سوی استان در عتبات عراق برای هر شهرستان سهمیه ای تعیین شده که سهمیه شهرستان رشتخوار 500 میلیون ریال است.

فرماندار رشتخوار با بیان اینکه بازسازی عتبات عالیات نماد روشنی از ارادتمندی مردم به ساحت مقدس خاندان اهل بیت عصمت و طهارت است، افزود: باید در جهت تحقق سهمیه تعیین شده برنامه ریزی و تلاش شود.