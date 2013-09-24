فيلم "من قديمي هستم" از مشهد به جشنواره فيلم كوتاه تهران راه يافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه داستانی من قدیمی هستم به کارگردانی عادل تبریزی و ایران انتظام به بخش مسابقه جشنواره های بین المللی فیلم کودک و نوجوان و کوتاه تهران راه یافت.

این فیلم پیش از این دیپلم افتخار بهترین فیلم داستانی تولید شده دفاتر انجمن سینمای جوانان را در جشنواره منطقه ای از آن خود کرد.

داستان در رابطه با معلمی روستایی است که برای تدریس ادبیات وارد مدرسه ای در شهر میشود.

داوطلبان ورود به دوره هاي صنعت ساختمان در گناباد كاهش چشمگيري يافته است

تعداد دوطلبان ورود به دوره هاي صنعت ساختمان در گناباد كاهش چشمگيري يافته است

رئیس مركز آموزش فني و حرفه ای گناباد گفت: در حال حاضر تعداد دوطلبان براي ورود به كلاسها و آزمون هاي صنعت ساختمان در اين شهرستان كاهش چشمگيري يافته است.

غلامرضا عليخاني اظهار کرد: در حال حاضر كارگران ساختماني در اين شهرستان مي توانند در ۱۸ رشته درب و پنجره سازي، كاشي كاري، نماكاري، نقاشي، سفت كاري ساختمان، گچ كاري، قالب بندي،جوشكاري اسكلت و غيره در كلاس ها و آزمون هاي مركز فني حرفه اي شركت كرده و بعد از قبولي كارت مهارت دريافت كنند.

رئیس مركز آموزش فني و حرفه ای گناباد افزود: در حال حاضر تعداد دوطلبان براي ورود به كلاسها و آزمون هاي صنعت ساختمان در اين شهرستان كاهش چشمگيري يافته است.

علیخانی گفت: برگزاري آزمون حرفه اي صنعت ساختمان سازي هر دو ماه يك بار بصورت سراسري از طريق سايت سازمان فني و حرفه كشور انجام مي شود.

وي بیان کرد: از زمان قبولي در آزمون مراكز فني و حرفه اي، براي صدور كارت حدود ۳۰ روز زمان نياز است.

رئیس مركز آموزش فني و حرفه ای گناباد تصريح كرد: از زمان آغاز طرح بيمه كارگران ساختماني در اين شهرستان بيش از دو هزار و ۸۹۰ كارگر در اين مركز بعد از گذراندن دوره آموزشي، كارت مهارت دريافت كرده اند.

علیخانی اظهار كرد: 55 تا 70 درصد کارآموزان فنی و حرفه ای گناباد در رشته های بلندمدت وارد بازار کار شده‌اند.

وی افزود: دوره های کوتاه مدت بیشتر افزایش مهارت است، در رشته های کوتاه مدت نیز 25 تا 35 درصد کارآموزان وارد بازار کار شده اند.

رئیس مركز آموزش فني و حرفه ای گناباد با اشاره به مرکز فنی و حرفه‌ای علامه بهلول گناباد گفت: در مرکز علامه بهلول هشت کارگاه وجود دارد و مرکز خواهران نیز شامل پنج کارگاه است كه با احداث کارگاه های جدید در مجموع 30 کارگاه با قابلیت ارائه 270 حرفه به وجود مي آید

عملکرد یازده اداره اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی ارزیابی شده است

عملکرد یازده اداره در 6 ماهه اول سال جاری مورد ارزیابی قرار گرفت.

بر اساس برنامه های ابلاغی سال 92 از ابتدای سال جاری گزارش عملکرد شش ماه اول یازده اداره در سطح استان توسط بازرسان اداره کل تاکنون مورد ارزیابی قرار گرفته که تذکرات به صورت مصوبه به هر یک از شهرستان ها ابلاغ شده است.

میانگین تعداد مصوبات به هر شهرستان حدود 70 مورد و در بخش های اجارات، اوقافی، روابط عمومی، فرهنگی، حراست، مالی غیر عمومی، ثبتی، حقوقی و حسابرسی است.

شهرستان های مورد ارزیابی تربت جام، تایباد، چناران، تربت حیدریه، نیشابور، طرقبه شاندیز، سبزوار و نواحی 4،3،2،1 هستند.

برگزاری همایش پیاده روی به مناسبت هفته دفاع مقدس

معاون نیروی انسانی ارشد نظامی ارتش در منطقه شمال شرق گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس در سالروز عملیات ثامن الائمه(ع)(شکست حصر آبادان) همایش پیاده روی خانوادگی یگان¬های ارتش در مشهد مقدس برگزار می شود.

سرهنگ حبیب الله رجبی اظهار کرد: این همایش با حضور 2000 نفر از کارکنان پایور و وظیفه با اتفاق خانواده هایشان در سالروز شکست حصر آبادان برگزار می شود.

معاون نیروی انسانی ارشد نظامی ارتش در منطقه شمال شرق افزود: این مراسم از میدان تقی آباد به سمت جبل النور کوهسنگی در ساعت 30: 6 صبح مورخه 5 مهرماه و با حضور فرماندهان یگان های قرارگاه منطقه ای شمال شرق، قرارگاه عملیاتی لشکر77 پیروز ثامن الائمه(ع)، پایگاه پنجم رزمی هوانیروز، پشتیبانی منطقه 5 و پدافند هوایی شمال شرق امام رضا(ع) برگزار می شود.

18 هزار میلیارد تومان در حوزه زیر ساختهای گردشگری خراسان رضوی سرمایه گذاری شده است

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي گفت: طي 8سال گذشته بالغ بر 18هزار ميليارد تو مان در حوزه زير ساختهاي گردشگري در خراسان رضوي سرمايه گذاري شده است.

فریدون فعالی اظهار کرد: سفر 26ميليون زاير داخلي و 2ميليون زاير خارجي در سال 91 و هم چنين سفر بيش از 9 ميليون مسافر از ابتداي تابستان تا كنون به مشهد وظيفه فعالان حوزه گردشگري و تلاش در حوزه جذب سر مايه گذارو توسعه زير ساختهاي گردشگري را دو چندان مي كند.

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي افزود: در حال حاضر در معاونت سرمايه گذاري اداره كل ميراث فرهنگی صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي كليه طرحهاي سرمايه گذاري در خصوص زير ساختهاي گردشگري مورد بررسي قرار مي گيرند و در صورت تصويب در خواست و واجد شرايط بودن، امكان اخذ تسهيلات بانكي نيز براي آنها فراهم است.

فعالی بیان کرد: در حال حاضر در شهر مشهد 77طرح در حوزه زير ساختهاي گردشگري در حال ساخت است كه ساخت 183هتل در شهر مشهد و 32هتل در ديگر شهر هاي استان را نيز بايد به آن اضافه كرد.