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۲ مهر ۱۳۹۲، ۲۱:۳۷

افتتاح پروژه آموزشی در آق قلا/ دفاع مقدس افتخار فرهنگی است

افتتاح پروژه آموزشی در آق قلا/ دفاع مقدس افتخار فرهنگی است

آق قلا - خبرگزاری مهر: نخستين دبيرستان نمونه دولتي شهرستان آق قلا با حضور مسئولان محلی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر فرماندار آق قلا عصر سه شنبه در مراسم افتتاح این مدرسه افزود: آموزش و پرورش از مهم‌ترين مسائلي است که مورد توجه مسئولان کشور  است به همين دليل  تمام سعي و  تلاش‌ مسئولين استاني و شهرستاني اين است که تحول و توسعه  اساسي در اين مبحث در شهرستان ايجاد شود.
 
وی اضافه کرد: همانطوريکه مقام معظم رهبري نيز فرمايش کردند بايد دانش آموزان سه مولفه تحصيل ، تهذيب و ورزش را در زندگي خود مدنظر قرار بدهند تا بتوانند در عرصه علم و ادب ، شخص موفقي باشند.
 
وي اضافه کرد: با افتتاح دبيرستان نمونه دولتي  کيفيت سطح آموزش در شهرستان افزايش يافته است و اين يک فرصت براي دانش آموزان و اولياي مدارس است تا با استفاده از امکانات ويژه اين مدارس ، براي شهرستان در سطح کشوري و استاني افتخار کسب کنند و مدارج علمي بالاتري را کسب نمايند.
 
دفاع مقدس افتخار فرهنگی است
 
کر در بخش ديگري از سخنانش به ايام گراميداشت هفته دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: يکي از افتخارات فرهنگي بزرگ کشورمان مقاومت و 8 سال دفاع مقدس است.
 
فرماندار شهرستان آق قلا اضافه کرد: جنگ تحميلي به سرکردگي استکبار جهاني آغاز شد و جنگي نابرابر را بر انقلاب نوپاي ايران اسلامي که هنوز کمتر از دو سال از عمرش نگذشته بود تحميل کردند و دشمن تا به دندان مسلح که توسط دنياي غرب تجهيز شده بود بر کشورمان حمله کرد.
 
وي اضافه کرد: در آن شرايط حساس جنگ ، حضرت امام خميني (ره) فرماندهان نظامي و بسيجي را به آرامش و صبر توصيه مي کردند و اين آرامش دروني رهبر کبير انقلاب اسلامي ، نقطه قوتي بود که به فرماندهان اثر گذار بود و توانستند با امکانات کم نظامي عليه دشمن مقاومت بکنند و پيروزي هاي بزرگي را کسب نمايند.
 
کر اضافه کرد: در آن زمان سه مولفه پايه و اساس پيروزي هاي رزمندگان اسلام در جبهه هاي حق عليه باطل شامل، ايمان قوي مردم و رزمندگان دوم توجه خدا وند متعال و سوم رهبري مدبرانه حضرت امام خميني (ره) بوده است.
 
فرماندار شهرستان آق قلا اظهار داشت: امروز اقتدار انقلاب اسلامي و امنيت پايدار اين نظام مديون دلاور ي هاي رزمندگان و مردم جان برکف ايران اسلامي است و بايد قدردان اين دلاور مردها باشيم.
 
در اين مراسم دبيرستان پسرانه نمونه دولتي شهيد مطهري با 90 دانش آموز در دوره اول و دبيرستان پسرانه علامه حلي با 61 دانش آموز در دوره دوم کار خود را آغاز کرد.  
 
 
کد مطلب 2142432

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