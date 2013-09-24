افتتاح پروژه آموزشی در آق قلا/ دفاع مقدس افتخار فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر فرماندار آق قلا عصر سه شنبه در مراسم افتتاح این مدرسه افزود: آموزش و پرورش از مهم‌ترين مسائلي است که مورد توجه مسئولان کشور است به همين دليل تمام سعي و تلاش‌ مسئولين استاني و شهرستاني اين است که تحول و توسعه اساسي در اين مبحث در شهرستان ايجاد شود.

وی اضافه کرد: همانطوريکه مقام معظم رهبري نيز فرمايش کردند بايد دانش آموزان سه مولفه تحصيل ، تهذيب و ورزش را در زندگي خود مدنظر قرار بدهند تا بتوانند در عرصه علم و ادب ، شخص موفقي باشند.

وي اضافه کرد: با افتتاح دبيرستان نمونه دولتي کيفيت سطح آموزش در شهرستان افزايش يافته است و اين يک فرصت براي دانش آموزان و اولياي مدارس است تا با استفاده از امکانات ويژه اين مدارس ، براي شهرستان در سطح کشوري و استاني افتخار کسب کنند و مدارج علمي بالاتري را کسب نمايند.

دفاع مقدس افتخار فرهنگی است

کر در بخش ديگري از سخنانش به ايام گراميداشت هفته دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: يکي از افتخارات فرهنگي بزرگ کشورمان مقاومت و 8 سال دفاع مقدس است.

فرماندار شهرستان آق قلا اضافه کرد: جنگ تحميلي به سرکردگي استکبار جهاني آغاز شد و جنگي نابرابر را بر انقلاب نوپاي ايران اسلامي که هنوز کمتر از دو سال از عمرش نگذشته بود تحميل کردند و دشمن تا به دندان مسلح که توسط دنياي غرب تجهيز شده بود بر کشورمان حمله کرد.

وي اضافه کرد: در آن شرايط حساس جنگ ، حضرت امام خميني (ره) فرماندهان نظامي و بسيجي را به آرامش و صبر توصيه مي کردند و اين آرامش دروني رهبر کبير انقلاب اسلامي ، نقطه قوتي بود که به فرماندهان اثر گذار بود و توانستند با امکانات کم نظامي عليه دشمن مقاومت بکنند و پيروزي هاي بزرگي را کسب نمايند.

کر اضافه کرد: در آن زمان سه مولفه پايه و اساس پيروزي هاي رزمندگان اسلام در جبهه هاي حق عليه باطل شامل، ايمان قوي مردم و رزمندگان دوم توجه خدا وند متعال و سوم رهبري مدبرانه حضرت امام خميني (ره) بوده است.

فرماندار شهرستان آق قلا اظهار داشت: امروز اقتدار انقلاب اسلامي و امنيت پايدار اين نظام مديون دلاور ي هاي رزمندگان و مردم جان برکف ايران اسلامي است و بايد قدردان اين دلاور مردها باشيم.

در اين مراسم دبيرستان پسرانه نمونه دولتي شهيد مطهري با 90 دانش آموز در دوره اول و دبيرستان پسرانه علامه حلي با 61 دانش آموز در دوره دوم کار خود را آغاز کرد.