تامين امنيت غذايي وظيفه حساس در برهه کنونی است

به گزارش خبرنگار مهر، سيد نصير سيد محمدي عصر سه شنبه در گردهمايي ايثارگران سازمان جهاد كشاورزي با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: براي رسيدن به اين هدف بايد جهادي كار و تلاش كنيم.

وي افزود: در سالگرد سي و چهارمين سالگرد آغاز جنگ تحميلي، ايران در اوج اقتدار امنيتي، نظامي، دفاعي، سياسي و اقتصادي قرار دارد و به لحاظ سياسي ايران به عنوان يك كشور مقتدر در منطقه حضور دارد و هيچ مسئله اي در منطقه بدون حضور ايران حل نمي شود.

وي در ادامه گفت: دشمن تصور مي كرد مي تواند از صدور انقلاب به صورت فيزيكي جلوگيري كند اما در واقع نتوانست و در مباحث دفاعي ايران مقتدرترين كشور منطقه است و يك بازدارنده موثر در برابر ابرقدرتهاي دنياست.

سيد محمدي با اشاره به مسائل اقتصادي كشور گفت: در بعد اقتصادي نيز شرايط داخلي شرايط مناسبي است و رتبه بندي ايران در سال گذشته رتبه 28 دنيا بود كه به 22 رسيد و در بعد علمي نيز رشد علمي كشور 11 برابر شده است كه ركورد رشد علمي دنيا را زده است.

وي اذعان كرد: در اوايل شروع جنگ كشور حتي نمي توانست سيم خاردار را خودش توليد كند و كشورهاي ديگر نيز به ما نمي فروختند، اما امروز با رهبري هاي داهيانه امام راحل و سپس رهبر معظم انقلاب در منطقه به لحاظ اقتصادي و علمي حرف اول را مي زنيم.

سيد محمدي ادامه داد: امروز هم جنگ ادامه دارد و جنگ امروز، جنگ فرهنگي، سياسي و اقتصادي است كه پيچيده تر و حساستر از جنگ تحميلي است.

وي تاكيد داشت: در سالهاي پس از انقلاب با رهبري معمار كبير انقلاب و سپس رهبر معظم انقلاب از گردنه هاي خطر ساز رد شديم.

در ادامه يحيي صمدي نژاد مدير عامل كانون سنگر سازان بي سنگر نيز گفت: پس از گذشت چند سال از جنگ كانون سنگر سازان بي سنگر ايجاد شد، اين كانون سهامدار شركت نصر حمزه است كه با 50 ميليون سهام قريب به 6.5 ميليارد تومان دارايي دارد.

وي افزود: تاكنون توانسته ايم به حدود 700 نفر از ايثارگران تسهيلات ارائه بدهيم و با حق عضويت سالانه اي كه اعضا پرداخت مي كنند نيز توانسته ايم دو هزار و 608 سهم شركت نصر حمزه را خريداري كنيم تا بتوانيم فعاليت هاي فرهنگي خود را ا دامه دهيم.