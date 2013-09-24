90 درصد کیوی کشور در مازندران تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی ابطالی عصر سه شبه در نشست مدیران جهاد کشاورزی استان افزود: مازندران رتبه اول تولید کیوی کشور را دارا بوده و در همین راستا، کشور ایران بعنوان چهارمین تولید کننده این میوه در جهان و هشتمین صادر کننده این محصول است که ارزش صادراتی سالانه این محصول در سال های گذشته در حدود 80 میلیون دلار بوده است.
وی همچنین اظهار داشت: با توجه به دریافت گزارش هایی مبنی بر انجام صادرات میوه های نارس کیوی توسط برخی از افراد کم اطلاع و سودجو به بازارهای کشورهای هدف به عنوان میوه های تازه خوری، صادرات این محصول بر اساس توصیه علمی و فنی مراکز تحقیقاتی قبل از حدود 15 آبان ماه بدلیل کامل نشدن قند میوه ارزش تازه خوری ندارد.
وی تصریح کرد: عرضه زود هنگام کیوی قبل از زمان فوق ممکن است به آینده بازار صادرات این صنعت لطمه وارد کند.
ابطالی در پایان از اداره کل گمرکات استان نیز خواست ضمن جلوگیری از صدور مجوز صادرات تا تاریخ اعلام شده اقدامات مقتضی در این خصوص را به عمل آورند.
محمد اخوان مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز اظهار داشت: بیماری سرخشکیدگی یا آنتراکنوز مرکبات، ناشی از عامل بیماری قارچ گرما دوست بوده که در دمای بالاتر از 30 درجه فعالیت می کند و جزو پاتوژن های ثانویه بوده و در درختانی که توان خوبی داشته به ندرت دیده می شوند.
وی با بیان اینکه این نوع قارچ بیشتر در باغاتی که درختان آن دچار کمبود عناصر غذایی و یا استرس خشکی و یا سرمازدگی بوده دیده می شوند در خصوص علائم بیماری افزود: در انواع مرکبات نشانه های آن به صورت لکه های نکروتیک همراه با نقاط سیاه به صورت داویر متحدالمرکز در برگ هستند که در نهایت منجر به خشکیده شدن سر شاخه ها می شود، همچنین در میوه نشانه بیماری به صورت لکه های قهوه ای یا سیاه می باشد.
اخوان با اشاره به اینکه آنتراکنوز میوه در میوه های رسیده بویژه واریته های میان رس و زودرس گریپ فروت نیز دیده می شود، رعایت اصولی به باغی، تقویت گیاه، حذف شاخه های خشکیده در پاییز و جمع آوری بقایا و بهداشت باغ را از جمله راه های پیشگیری و کنترل این بیماری برشمرد.
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