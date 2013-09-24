90 درصد کیوی کشور در مازندران تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی ابطالی عصر سه شبه در نشست مدیران جهاد کشاورزی استان افزود: مازندران رتبه اول تولید کیوی کشور را دارا بوده و در همین راستا، کشور ایران بعنوان چهارمین تولید کننده این میوه در جهان و هشتمین صادر کننده این محصول است که ارزش صادراتی سالانه این محصول در سال های گذشته در حدود 80 میلیون دلار بوده است.

وی همچنین اظهار داشت: با توجه به دریافت گزارش هایی مبنی بر انجام صادرات میوه های نارس کیوی توسط برخی از افراد کم اطلاع و سودجو به بازارهای کشورهای هدف به عنوان میوه های تازه خوری، صادرات این محصول بر اساس توصیه علمی و فنی مراکز تحقیقاتی قبل از حدود 15 آبان ماه بدلیل کامل نشدن قند میوه ارزش تازه خوری ندارد.

وی تصریح کرد: عرضه زود هنگام کیوی قبل از زمان فوق ممکن است به آینده بازار صادرات این صنعت لطمه وارد کند.

ابطالی در پایان از اداره کل گمرکات استان نیز خواست ضمن جلوگیری از صدور مجوز صادرات تا تاریخ اعلام شده اقدامات مقتضی در این خصوص را به عمل آورند.