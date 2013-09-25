جنگ سرآغاز اقتدار ایران اسلامی/ چیت سازیان یک ساعت در فراق معاون خود گريست

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از سرداران شهید استان همدان شهید مصیب مجیدی است که جانشینی اطلاعات وعملیات لشکر انصار الحسین (ع) را به عهده داشته است.

وی که سال ۱۳۳۹ در روستای دره مراد بیگ از توابع همدان به دنیا آید، به رغم سن و سال کم در بسیاری از تظاهرات‌ها و مبارزات علیه طاغوت شرکت می‌کرد و از شهید بزرگوار مدنی، خط و مشی مبارزه می‌گرفت.

او بعد از پیروزی انقلاب با پیوستن به سپاه همراه پاسداران عازم جهاد شد، مصیب در جبهه لیاقت و شجاعت سرشاری از خود نشان داد و به همین دلیل بعد از تشکیل واحد اطلاعات و عملیات لشگر۳۲ انصار الحسین (ع) به سمت جانشینی این واحد منصوب شد.

وی چندین بار در عملیات های مختلف زخم مجروحیت را به جان خرید اما از راه جا نمي ماند.

شهید مصیب مجیدی سرانجام 64/12/26 در عملیات والفجر ۸ سر و جان خویش را فدای معشوق کرد و از این قفس به دیدار دوست پر کشید.

برای آشنایی بیشتر با این یار شهید چیت سازیان با برادر وي به گفتگو نشستيم که اکنون مسئولیت فرماندهي تیپ 32 انصار الحسین همدان(ع) را بر عهده دارد.

مصیب جانشین شهید چیت سازیان بود

سردار مظاهر مجیدی در خصوص برادرش به مهر گفت: مصیب جانشین شهید چیت سازیان در عملیات والفجر هشت و فتح فاو بود.

وی ادامه داد: او علاوه بر اینکه خود از نیروهای شناسایی به شمار می‌رفت وظیفه رانندگی و انتقال نیروها را نیز به عهده داشت.

وی با اشاره به اینکه برادرم در 26 اسفند سال 1364 در حالی که می‌خواست نیروها را از مقر گردان 155 در شهر فاو به جلو انتقال دهد مورد بمباران دشمن قرار گرفت و به شهادت رسید، در خصوص نحوه فهمیدن ماجرای شهادت برادرش گفت: در آن زمان من در محور کارخانه نمک در منطقه طلائیه بودم که شهید چیت‌سازیان به سراغم آمد و گفت برویم مواضع را بازدید کنیم.

شهید چیت سازیان یک ساعت در فراق معاونش گریست

فرمانده تیپت 32 انصار الحسین (ع) افزود: با شناختی که از او داشتم می‌دانستم امروز روزی نیست که او برای بازدید آمده باشد، چند دقیقه‌ای که گذشت بالاخره موضوع را به من گفت وشهید چیت سازیان یک ساعت نشست و در فراق همرزم و معاونش گريست.

سردار مجیدی اذعان داشت: پس از گذشت یک روز از شهادت مصیب، پیکر او را به من تحویل دادند و در شب 29 اسفندکه فردای آن عید نوروز بود به طرف همدان حرکت کردیم.

وی با اشاره به اینکه با توجه به مهیا شدن خانواده برای آغاز عید از گفتن موضوع شهادت برادرم صرف نظر کردم، گفت: در نهایت پیکر شهید چهارم فروردین 65 به خاک سپرده شد و در باغ بهشت همدان شهید چیت سازیان سخنرانی زیبایی در مورد برادرم انجام داد.

فرمانده تیپت 32 انصار الحسین (ع) همدان در خصوص نقش این یگان در جنگ تحمیلی اظهار داشت: تیپ انصار با انجام 54 عملیات آفندی وپدافندی وشرکت در عملیات مهمی چون کربلای 4، والفجر 1، بیت المقدس و فتح المبین از غرب تا جنوب کشور در طول جنگ حضور فعالانه ای داشت.

لشكر انصار چهارهزار و 500 شهید را به انقلاب تقديم كرد

سردار مجیدی بیان داشت: از هشت هزار شهید استان همدان، لشكر انصار چهارهزار و 500 شهید را به انقلاب تقديم كرد و فرمانده هان بزرگی چون چیت سازیان، قهاری سعید را در هشت سال جنگ تحميلي پروراند.

وی در پایان گفت: جنگ را با همه سختی‌ها پشت سر گذاشتیم پس می‌توانیم دوران تحریم اقتصادی را نیز تحمل کرده و پشت سر بگذاریم.

اما فراموش شدنی نیست که حمله عراق با همه پشتیبانی کشورهای بزرگ در شرایطی به شهرهای اسلامی رخ داد که نه تنها تجهیزات نظامی کارآمدی در اختیار نبود بلکه تغییرات لازم و صریح مدیریتی فضای خاصی را به وجود آورده بود .

رزمندگان ما حتی به اندازه کافی از تجهیزات انفرادی و تجهیزات فردی برخوردار نبودند تا چه رسد به توپ ها و تانکها و هواپیماها و موشکهای این چنینی و آن چنانی اما همین نبودها در مقابل وجود غیرتهای مثال زدنی مبتنی بر تفکر دینی و ملی موجب شد به تدریج و بدون پشتوانه نیازهای اولیه و ثانویه را رفع کنند.

در همین خصوص یکی دیگر از رزمندگان دفاع مقدس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه دوران دفاع مقدس نماد دفاع، مقاومت و پایداری انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران در برابر کفر و استکبار جهانی است، گفت: این واقعه بزرگ تابلوی زیبایی از ایمان، ایثار و فداکاری ترسیم کرد که محصول آن ساختن انسان‌های بزرگی بوده که بواسطه معامله با خدا و تقدیم جان و مال الگوی ماندنی برای بشریت خلق کردند و برای همیشه الهام بخش است.

بازخوانی گنجینه هشت سال حماسه ضروری است

محمد عسگری با بیان اینکه رهبر و فرمانده این حماسه ماندگار حضرت امام خمینی (ره) با مخاطب قرار دادن فطرت‌های پاک خداجوی جوانان و تربیت آن‌ها، فرهنگ ایثار و بسیجی را در ایران اسلامی نهادینه کرد که طنین نوای دلنشین آن برای همیشه کشور را بیمه و دشمنان را مأیوس ساخت، گفت: امروز این فرهنگ ایثار نیز در عرصه نبرد راهگشا و تعیین‌کننده است.

عسگری گفت: رسالت نسل جبهه و جنگ، واکاوی این گنج، پاسخ به پرسش‌های پیرامون آن و ترویج فرهنگ جهادی است و در راستای منویات، فرامین و تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی یادواره‌ها و کنگره‌های شهدا با هدف پاسداشت شهیدان و زنده نگه‌داشتن یاد آنها و ترویج این فرهنگ برگزار می‌شود.

یکی دیگر از رزمندگان دفاع مقدس نیز با بیان اینکه دفاع مقدس دايره‌المعارف فرهنگ ايثار و شهادت است، گفت: هشت سال دفاع مقدس اقتدار، اعتقاد راسخ، عزت و شجاعت ملت ايران و رهبري انقلاب اسلامي را به دنيا ثابت كرد.

مجید قدیمی با بيان اينكه هفته دفاع مقدس بيانگر حماسه، ايثار و فداكاري بهترين فرزندان اين آب و خاك است، عنوان كرد: شهدا در دوران هشت سال دفاع مقدس از ارزش‌هاي الهي دفاع كردند و امروز وظيفه همه ماست كه همانند شهدا در عرصه‌هاي گوناگون حماسه‌آفريني كنيم.

وی با بيان اينكه بايد فرهنگ دفاع مقدس با همه توان و در تمامي ابعاد در جامعه ترويج و گسترش يابد، عنوان كرد: دوران هشت ساله دفاع مقدس يكي از حساس‌ترين و بارزترين برهه‌هاي حيات ملت سرافراز ايران است كه همچون نگيني تابناك بر تاريخ حماسه و ايثار و پايداري آزادگان جهان مي‌درخشد.