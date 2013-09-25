مردم ایران مدیون خون شهدا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز دانشیان شامگاه سه شنبه با حضور در منزل دانشجوی شهید " محمد مهدی مقدم " از شهدای کاروان راهیان نور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: دفاع مقدس بهترین دوران طلایی ملت ایران است.

وی اظهارداشت: در حقیقت هشت سال دفاع مقدس فصلی درخشان و ماندگار از کتاب تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی و حماسه ای سترگ است که در جریان این مهم اتفاقات ارزشمندی رقم خورد تا نظام مقدس جمهوری اسلامی، جایگاه الهی و مردمی خود را به رخ جهانیان بکشد.

وی همچنین یادآورشد: دانشگاه آزاد اسلامی امروز با داشتن پسوند اسلامی حافظ خون شهدا خواهد بود.

پدر شهید " محمد مهدی مقدم " نیز در این دیدار ضمن گرامیداشت ایام دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس به همه آحاد ملت حیات داد و از جان گذشتگی شهدا بود که در هشت سال دفاع مقدس باعث عزت ملت ایران شد.

مادر این شهید بزرگوار نیز گفت: شهدا پشتیبان بشریت هستند و باید راه آنان را با اقتدار ادامه داد.

مظاهر زمانی رئیس دفتر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت هم در این دیدار یادآورشد: از خانواده شهدا باید درس صبر و بصیرت را آموخت و در مسیر اهداف و آرمان های شهیدان حرکت کرد.

پس از این دیدار هیئت رئیسه و جمعی از مدیران و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در گلزار شهدای هشت سال دفاع مقدس این شهر حضور یافته و پس از مداحی توسط حاج علی رنجبر با شهدای گمنام تجدید میثاق کردند.