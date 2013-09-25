  1. استانها
  2. گیلان
۳ مهر ۱۳۹۲، ۱۸:۰۷

دانشیان:

مردم ایران مدیون خون شهدا هستند

مردم ایران مدیون خون شهدا هستند

رشت – خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت گفت: مردم ایران امروز مدیون خون شهدا هستند که مظلومانه در هشت سال دفاع مقدس برای سرافرازی ملت، جان خود را فدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز دانشیان شامگاه سه شنبه با حضور در منزل دانشجوی شهید " محمد مهدی مقدم " از شهدای کاروان راهیان نور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: دفاع مقدس بهترین دوران طلایی ملت ایران است.

وی اظهارداشت: در حقیقت هشت سال دفاع مقدس فصلی درخشان و ماندگار از کتاب تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی و حماسه ای سترگ است که در جریان این مهم اتفاقات ارزشمندی رقم خورد تا نظام مقدس جمهوری اسلامی، جایگاه الهی و مردمی خود را به رخ جهانیان بکشد.

وی همچنین یادآورشد: دانشگاه آزاد اسلامی امروز با داشتن پسوند اسلامی حافظ خون شهدا خواهد بود.

پدر شهید " محمد مهدی مقدم " نیز در این دیدار ضمن گرامیداشت ایام دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس به همه آحاد ملت حیات داد و از جان گذشتگی شهدا بود که در هشت سال دفاع مقدس باعث عزت ملت ایران شد.

مادر این شهید بزرگوار نیز گفت: شهدا پشتیبان بشریت هستند و باید راه آنان را با اقتدار ادامه داد.

مظاهر زمانی رئیس دفتر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت هم در این دیدار یادآورشد: از خانواده شهدا باید درس صبر و بصیرت را آموخت و در مسیر اهداف و آرمان های شهیدان حرکت کرد.

پس از این دیدار هیئت رئیسه و جمعی از مدیران و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در گلزار شهدای هشت سال دفاع مقدس این شهر حضور یافته و پس از مداحی توسط حاج علی رنجبر با شهدای گمنام تجدید میثاق کردند.

کد مطلب 2142482

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها