نشست اتحاديه عرب پايان هفته آينده در مصر برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت ، يك مقام بلند پايه ديپلمات عرب ، امروز ازبرگزاري نشست فوق العاده اتحاديه عرب درپايان هفته آينده ، خبر داد.

اين مقام بلند پايه كه خواست نامش فاش نشود تصريح كرد از روزگذشته رايزني هايي دررياض با حضور مسئولاني از جهان عرب كه براي شركت در مراسم تشييع فهد بن عبدالعزيز پادشاه فقيد عربستان به رياض سفر كردند، آغازشد .

انجام اين رايزني ها و مشورت ها با دعوت حسني مبارك رييس جمهوري مصر به منظور تعيين موعد جديد براي برگزاري نشست سران اتحاديه عرب كه در پي مرگ فهد بن عبدالعزيز به تاخير افتاده بود، صورت پذيرفت.

اين منبع درادامه خاطر نشان ساخت در اين رايزني ها كه با هدف دست يابي به توافق براي تعيين موعد جديد نشست فوق العاده اتحاديه عرب برگزارشد، همه شركت كنندگان برمكان برگزاري نشست مذكور درشرم الشيخ توافق نظر داشتند. اين درحالي است كه با توجه به وقوع انفجاراخير در منطقه شرم الشيخ مصر انتظار آن مي رفت كه اين نشست در آنجا برگزار نشود.

درنشست مذكوررياض همچنين 3 موضوع اوضاع عراق و حمايت سياسي از اين كشور و همچنين تحولات فلسطين به ويژه پس از عقب نشيني احتمالي رژيم اسراييل ازنوارغزه و درعين حال موضوع مبارزه با تروريسم در كشورهاي عربي به طوراجمالي و به منظور آمادگي در نشست آتي مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.

اين مقام بلندپايه با اشاره به اين مطلب كه اين رايزني ها هم اكنون درحال انجام است ، افزود خبرهاي منتشره مبني برعدم برگزاري نشست فوق العاده اتحاديه عرب پس ازبه تاخيرافتادن آن ، صحت ندارد .

شايان ذكر است درپي درگذشت فهد بن عبدالعزيز پادشاه فقيد عربستان سعودي ، عمروموسي دبير كل اتحاديه عرب نشست فوق العاده اين اتحاديه را به مدت يك هفته به تاخير انداخت.