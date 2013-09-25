اتريش برای حل مسائل روابط ايران و اتحاديه اروپا در 6 ماه آینده تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام حسن روحاني رييس جمهور اسلامي ايران در دیدار با رییس جمهور اتریش با اشاره به اهميت توسعه مناسبات همه جانبه ايران و اتريش، گفت: جمهوري اسلامي ايران عليرغم مشکلات چند سال اخير، پيامهاي مثبتي از جانب اتريش دريافت کرده است.

روحاني در ادامه با بيان اينکه فعاليتهاي هسته اي ايران صلح آميز بوده و در آينده نيز همين طور خواهد بود، گفت: تمامي فعاليتهاي جمهوري اسلامي ايران تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار دارد.

رييس جمهور تصريح کرد: جمهوري اسلامي ايران همواره با توليد، نگهداري و اشاعه سلاح هاي هسته اي مخالف بوده و معاهدات قانوني در اين زمينه را پذيرفته است.

روحاني با اشاره به اينکه جمهوري اسلامي ايران مخالف هرگونه سلاح نامتعارف از جمله سلاح شيميايي است، گفت: ايران در موضوع هسته اي همواره در جهت برطرف کردن نگراني ها تلاش کرده است.

رييس جمهور رفع نگراني را تنها از طريق گفتگو و تعامل سازنده امکان پذير دانست و اظهار داشت: تحريم و تهديد در برخورد با ملت ها هرگز قابل پذيرش نبوده و جمهوري اسلامي ايران تحريم‌هاي يکجانبه اروپا عليه ملت ايران را در مسير حل و فصل مسائل مضر و ناکارآمد مي‌داند.

رييس جمهور ضمن اظهار اميدواري از رفع تحريم ها عليه مردم ايران، گفت: تحريم هاي بانکي و مهمتر از آن تحريم دارو عملي غيرانساني است.

هانس فيشر رييس جمهور اتريش نيز در اين ديدار با اشاره به سوابق ديدارهاي خود با مقامات جمهوري اسلامي ايران گفت: اتريش در جهت مرتفع کردن مسائل موجود در روابط ايران با اتحاديه اروپا طي 6 ماه آينده تلاش خواهد کرد.

وي افزود: ما علاقه داريم که همه کشورها از جمله ايران از حق استفاده صلح آميز انرژي هسته اي برخوردار باشند.

رييس جمهور اتريش گفت: شما به روشني نظرات و ديدگاه هاي خود را شرح مي‌دهيد و من نيز تلاش مي کنم درباره ديدگاه هاي جامعه بين‌المللي توضيح دهم و اين بيانگر آن است که گفتگو يک راه حل مناسب است.