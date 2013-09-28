به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توتال فیلم، الکس کورتزمن نویسنده قسمت دوم فیلمنامه "مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز" می‌گوید در قسمت جدید این فیلم به بسیاری از سوال‌های ذهن مخاطبان پاسخ داده می‌شود و داستان خانواده پارکر و اتفاقاتی را که برای آنها در گذشته رخ داده است، مرور می‌کنیم.

الکس کورتزمن می‌گوید: در قسمت اول "مرد عنکبوتی شگفت انگیز" درباره پدر و مادر پیتر پارکر و سرگذشت آنها سوالاتی برای ببینده ایجاد شده و اکنون همه می‌خواهند بدانند چه اتفاقی برای آنها افتاده است. در قسمت دوم، به خانواده پیتر پارکر می‌پردازیم و دلایل ناپدید شدن آنها را توضیح می‌دهیم.

کورتزمن درباره سوالات و ابهام‌های موجود در "مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز" بیان می‌کند: سوالات بی‌پاسخ زیادی در پایان قسمت اول باقی ماند که به نظر من این سوال ها از آنجا نشات می گیرند که همه نسبت به زندگی گذشته پیتر پارکر و خانواده او بسیار کنجکاو هستند.

وی می‌افزاید: آخرین چیزی که در قسمت اول مرد عنکبوتی شگفت انگیز درباره این زوج کشف کردیم، این بود که ریچارد پارکر، پدر مرد عنکبوتی در حال انجام تحقیقاتی بود و این تحقیقات باعث شد تا آقا و خانم پارکر مجبور شوند به شکل ناگهانی از شهر فرار کنند. اما جزئیات این اتفاق همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

"مرد عنکبوتی شگفت انگیز 2" با بازی آندرو گارفیلد، اما استون و جیمی فکس، در ماه آوریل سال 2014 در انگلستان اکران می شود.

"مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز" نام چهارمین فیلم از سری فیلم‌های مرد عنکبوتی است. بازیگران و دست‌اندرکاران این فیلم نسبت به سه قسمت قبلی به طور کلی تغییر یافته‌اند. اندرو گارفیلد نقش پیتر پارکر/مرد عنکبوتی را ایفا می‌کند. در قسمت چهارم مرد عنکبوتی پیتر پارکر (اندرو گارفیلد) نوجوانی است که در بچگی توسط پدر و مادرش رها شده و در عوض توسط عمو بن (مارتین شین) و زن‌عمو می (سالی فیلد) بزرگ شده است. حال پیتر که تبدیل به یک نوجوان دبیرستانی شده، روزگار خوشی را با دوستانش سپری می‌کند و ...









